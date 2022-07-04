ريباكينا تهزم مارتيتش وتبلغ دور الثمانية في ويمبلدون لأول مرة

سددت الكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة 17 ضعف عدد الضربات الناجحة لمنافستها الكرواتية بترا مارتيتش غير المصنفة لتفوز 7/5 و6/3 وتبلغ دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى في مسيرتها، اليوم الإثنين.

وأطلقت ريباكينا، البالغ عمرها 23 عاما والتي تحولت للعب باسم كازاخستان بدلا من روسيا بعمر 19 عاما، 23 ضربة ناجحة، فيما ارتكبت خمسة أخطاء سهلة أقل من منافستها المصنفة 80 عالميا.

وتلعب ريباكينا، التي بلغت الدور الرابع على البطولة المقامة على الملاعب العشبية في مشاركتها الأولى العام الماضي، ضد الفرنسية أليز كورنيه أو الأسترالية أيلا تومليانوفيتش من أجل مكان في الدور قبل النهائي، يوم الخميس.

وقالت ريباكينا في مقابلة بعد المباراة: ”هذا يعني الكثير بالنسبة لي (بلوغ دور الثمانية). إنها بطولة مذهلة، وكنت أشاهدها عبر التلفزيون عندما كنت طفلة؛ لذا فاللعب على هذه الملاعب بمثابة الحلم. أنا سعيدة بالتقدم، وسنرى كيف ستسير الأمور“.

وبدأت ريباكينا، التي حققت أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى عندما بلغت دور الثمانية في فرنسا المفتوحة في العام الماضي، المباراة بقوة وتقدمت 3/0.

لكن مارتيتش انتفضت لتفوز بأربعة أشواط متتالية وتنتزع التقدم، قبل أن تكسر اللاعبة الكازاخستانية إرسالها لتدرك التعادل.

وحسمت ريباكينا المجموعة بكسر إرسال مارتيتش في الشوط 12.

وحافظت كل لاعبة على إرسالها في المجموعة الثانية إلى أن كسرت ريباكينا إرسال منافستها في الشوط السادس، وهو ما كان كافيا لمساعدتها على الفوز في ساعة و20 دقيقة.

وقالت ريباكينا: ”لم تكن (مباراة) سهلة على الإطلاق، وأود شكر كل من جاء لمشاهدة المباراة. الأجواء كانت رائعة، ولعبت مباراتي الأولى على الإطلاق على هذا الملعب“.

وتابعت: ”بالتأكيد كنت متوترة، لكني بدأت بشكل جيد، وكانت بداية بترا متواضعة وارتكبت عدة أخطاء، ثم ارتفع مستواها. كنت أحاول التركيز على كل نقطة، وأنا سعيدة بالفوز بالمجموعة الأولى“.

وأتمت: ”إرسالي كان جيدا هذا الأسبوع، وأتمنى أن يستمر هذا الأمر. إنها أفضلية كبيرة لي“.