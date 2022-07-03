غوانيو تشو بخير بعد تعرضه لحادث في سباق بريطانيا للفورمولا 1

قال الصيني غوانيو تشو سائق ألفا روميو إنه بخير بعد تعرضه لحادث كبير في سباق بريطانيا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

وكتب تشو في مواقع التواصل الاجتماعي: ”أنا بخير، الهيلو (وسيلة حماية الرأس) أنقذتني اليوم، أشكركم جميعا على رسائلكم“.



وتوقف السباق قبل إكمال أول لفة بعد حادث كبير بين عدد من السائقين حيث انقلبت سيارة تشو وطارت من فوق حائط الإطارات لترتطم بالسياج.

وقال الاتحاد الدولي إن طاقم الطوارئ وصل سريعا إلى مكان الحادث ونجح في إخراج تشو من السيارة.

وانسحب جورج راسل سائق مرسيدس من سباق لأول مرة هذا الموسم.

F1 accident at the British Grand Prix today Zhou Guanyu gave an update after the crash that he is OK 🙏 (via @Taaaanxo) pic.twitter.com/RSXXPys9RY — Bleacher Report (@BleacherReport) July 3, 2022

واصطدم بيير غاسلي سائق ألفا تاوري مع راسل الذي فقد السيطرة على سيارته ليصطدم مع الصيني تشو.

وفقد تشو السيطرة على سيارته أيضا لتنقلب على رأسها وتخرج عن مسار الحلبة لتطير من فوق حائط الإطارات.

واضطر ألكسندر ألبون سائق وليامز للإبطاء بسبب الحوادث أمامه ليصطدم به الألماني سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن، ونُقل ألبون إلى المركز الطبي للخضوع لفحوص، كما كان واعيا ويتحدث.

It’s a miracle that Zhou Guanyu escaped his Alfa Romeo alive. Thank god for the Halo🙏🏻#SilverstoneGP #F1 #BritishGP

pic.twitter.com/qyvs0IS5Da — Ben Thomas (@Benfthomas_10) July 3, 2022

وبعد ذلك نُقل ألبون إلى مستشفى للخضوع للمزيد من الفحوص كإجراء احترازي.

ولم تتم إذاعة إعادة للحادث سوى بعد التأكد من أن تشو بخير وفي وعيه.

وفاز الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري بالسباق متفوقا على المكسيكي سيرجيو بيريز والبريطاني لويس هاميلتون سائقي رد بول ومرسيدس على الترتيب.