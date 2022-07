غوانيو تشو بخير بعد تعرضه لحادث في سباق بريطانيا للفورمولا 1

قال الصيني غوانيو تشو سائق ألفا روميو إنه بخير بعد تعرضه لحادث كبير في سباق بريطانيا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

وكتب تشو في مواقع التواصل الاجتماعي: ”أنا بخير، الهيلو (وسيلة حماية الرأس) أنقذتني اليوم، أشكركم جميعا على رسائلكم“.



وتوقف السباق قبل إكمال أول لفة بعد حادث كبير بين عدد من السائقين حيث انقلبت سيارة تشو وطارت من فوق حائط الإطارات لترتطم بالسياج.

وقال الاتحاد الدولي إن طاقم الطوارئ وصل سريعا إلى مكان الحادث ونجح في إخراج تشو من السيارة.

وانسحب جورج راسل سائق مرسيدس من سباق لأول مرة هذا الموسم.

