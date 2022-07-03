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رياضة

غوانيو تشو بخير بعد تعرضه لحادث في سباق بريطانيا للفورمولا 1
تاريخ النشر: 03 يوليو 2022 18:42 GMT
تاريخ التحديث: 03 يوليو 2022 19:05 GMT

غوانيو تشو بخير بعد تعرضه لحادث في سباق بريطانيا للفورمولا 1

قال الصيني غوانيو تشو سائق ألفا روميو إنه بخير بعد تعرضه لحادث كبير في سباق بريطانيا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد. وكتب تشو في مواقع

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المصدر: رويترز

قال الصيني غوانيو تشو سائق ألفا روميو إنه بخير بعد تعرضه لحادث كبير في سباق بريطانيا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

وكتب تشو في مواقع التواصل الاجتماعي: ”أنا بخير، الهيلو (وسيلة حماية الرأس) أنقذتني اليوم، أشكركم جميعا على رسائلكم“.

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وتوقف السباق قبل إكمال أول لفة بعد حادث كبير بين عدد من السائقين حيث انقلبت سيارة تشو وطارت من فوق حائط الإطارات لترتطم بالسياج.

وقال الاتحاد الدولي إن طاقم الطوارئ وصل سريعا إلى مكان الحادث ونجح في إخراج تشو من السيارة.

وانسحب جورج راسل سائق مرسيدس من سباق لأول مرة هذا الموسم.

واصطدم بيير غاسلي سائق ألفا تاوري مع راسل الذي فقد السيطرة على سيارته ليصطدم مع الصيني تشو.

وفقد تشو السيطرة على سيارته أيضا لتنقلب على رأسها وتخرج عن مسار الحلبة لتطير من فوق حائط الإطارات.

واضطر ألكسندر ألبون سائق وليامز للإبطاء بسبب الحوادث أمامه ليصطدم به الألماني سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن، ونُقل ألبون إلى المركز الطبي للخضوع لفحوص، كما كان واعيا ويتحدث.

وبعد ذلك نُقل ألبون إلى مستشفى للخضوع للمزيد من الفحوص كإجراء احترازي.

ولم تتم إذاعة إعادة للحادث سوى بعد التأكد من أن تشو بخير وفي وعيه.

وفاز الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري بالسباق متفوقا على المكسيكي سيرجيو بيريز والبريطاني لويس هاميلتون سائقي رد بول ومرسيدس على الترتيب.

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