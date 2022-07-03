كاميرون نوري يتجاوز تومي بول ويضرب موعدًا مع ديفيد جوفين في ربع نهائي بطولة ويمبلدون

حافظ كاميرون نوري المصنف التاسع على بقاء الحلم البريطاني في بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الأحد، بالوصول لأول مرة إلى دور الثمانية في بطولة كبرى عقب الفوز 6/4 و7/5 و6/4 على الأمريكي تومي بول.

ونوري، المصنف التاسع، والذي يلعب بيده اليسرى هو البريطاني الوحيد المتبقي في البطولة المقامة على الأراضي العشبية، وسيتنافس على بطاقة الظهور في قبل النهائي عندما يواجه البلجيكي ديفيد جوفين الذي فاز 7/6 و5/7 و5/7 و6/4 و7/5 على الأمريكي فرنسيس تيافو المصنف 23.

فيدرر يلمح إلى العودة في ويمبلدون بعد زيارة مفاجئة https://t.co/TJTviNrXZf pic.twitter.com/49avkOvlYR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 3, 2022

وكان بول المصنف 30 قد فاز على لاعب يستخدم يده اليسرى في آخر 3 مباريات، لكنه فشل هذه المرة أمام نوري صاحب الضربات الدقيقة وسط أجواء مثيرة وحماسية في الملعب رقم 1.

وكسر كاميرون نوري إرسال تومي بول في أول شوط ليتقدم مبكرًا، ثم أنقذ 4 فرص لكسر إرساله في الشوط السادس، ليحافظ على الأفضلية ويفوز بأول مجموعة.

ورغم أن الأمريكي بول حاول نقل المضرب من يد إلى أخرى أثناء رد ضربات الإرسال، فإنه أخفق في التعامل مع محاولات نوري القوية.

وكسر نوري إرسال بول في الشوط الثالث من المجموعة الثانية، ثم حصل اللاعب الأمريكي على فرصتين لكسر الإرسال لكنه أهدرهما، ليحافظ اللاعب البريطاني على التقدم 4/2.

وامتلك نوري ضربات الإرسال أثناء التقدم 5/4، لكن بول نجح أخيرًا بكسر الإرسال ليدرك التعادل. وسرعان ما رد اللاعب البريطاني وكسر إرسال بول وسط سعادة كبيرة بين المشجعين.

وسارت الأمور بشكل مشابه في المجموعة الثالثة، حيث كسر نوري إرسال منافسه في الشوط الثالث، ونجح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في إنهاء المباراة من أول فرصة بعد ضربة أمامية خاطئة من بول.

جوفين يواجه نوري

وتأهل البلجيكي ديفيد جوفين لربع نهائي بطولة ويمبلدون، بعد فوزه على الأمريكي فرانسيس تيافوي 7/6 و5/7 و5/7 و6/4 و7/5، في مباراة استمرت 4 ساعات و36 دقيقة.

وعادل جوفين أفضل إنجازاته في ويمبلدون، إذ سبق أن وصل لربع النهائي في 2019.

وسدد جوفين 18 إرسالًا ساحقًا، وكسر إرسال تيافوي (المصنف 23) 6 مرات من أصل 16 فرصة تحصل عليها، كما سدد 59 كرة قاضية، وارتكب 44 خطأ مباشرًا.

وفي وقت لاحق يواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش (حامل اللقب)، منافسه الهولندي تيم فان ريثفن، في حين يلعب الإيطالي جانيك سينر (المصنف العاشر) مع الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الخامس.