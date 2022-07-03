فيدرر يلمح إلى العودة في ويمبلدون بعد زيارة مفاجئة

ترك غياب روجير فيدرر عن بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة منذ 1998 فراغا كبيرا، لكن اللاعب السويسري لمح إلى احتمال العودة إلى بطولته المفضلة بعد زيارة مفاجئة لنادي عموم إنجلترا، اليوم الأحد.

وأبلغ فيدرر 15 ألف متفرج في الملعب الرئيسي: ”هذا الملعب منحني أكبر الانتصارات والخسائر في مسيرتي. أتمنى العودة مرة واحدة أخرى“.

فيلاندر: فيدرر سيصطدم بالواقع عند العودة للملاعب https://t.co/AgX39r03T6 pic.twitter.com/X5Zj9dT7QT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) November 26, 2021

واستبدل الفتى المدلل لويمبلدون ملابسه البيضاء المعتادة للبطولة بزي أسود وربطة عنق، وحصل على تحية من الجماهير مع انضمامه إلى أبطال سابقين من ستينيات القرن الماضي في الاحتفال المئوي بالملعب الرئيسي.

وكان فيدرر الفائز باللقب ثماني مرات آخر من نزل إلى أرض الملعب الذي استضاف الأساطير والأبطال السابقين ومن بينهم بيلي جين كينج، وبيورن بورج، وكريس إيفرت، وشتيفان إدبيرغ، وفينوس وليامز، بالإضافة إلى اللاعب السويسري، ورافائيل نادال، ونوفاك ديوكوفيتش، وآندي موراي.

وتعالت صيحات الاستقبال بالأبطال السابقين عند دخولهم الملعب الرئيسي، لكن الاستقبال الأبرز كان للاعب الذي يعد الملك المتوج على عرش ويمبلدون.

فيدرر يتصدر قائمة فوربس لأعلى لاعبي التنس أجرا https://t.co/XxhchUuDNm pic.twitter.com/t2wlktxams — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2021

ولم يشارك فيدرر في أي مباراة رسمية منذ خروجه من دور الثمانية في ويمبلدون، العام الماضي، عقب الخسارة أمام هوبرت هوركاتش، وما زالت خسارته المجموعة الخامسة 6-صفر ذكرى مؤلمة.

وبعد ذلك بعدة أسابيع، أعلن فيدرر خضوعه لجراحة أخرى في ركبته ومع احتفاله بعيد ميلاده 40 كانت هناك مخاوف باحتمال عدم مشاهدة اللاعب السويسري في بطولة رسمية أخرى.

بطولته المفضلة

وربما يشارك فيدرر، الذي سيبلغ 41 عاما الشهر المقبل، في بطولة بازل في بلاده سويسرا بالإضافة إلى كأس رود ليفر في وقت لاحق من العام الحالي، لكن اليوم الأحد بدا سعيدا بالعودة إلى المكان الذي صنع به اسمه عندما انتزع عرش بيت سامبراس.

وقال فيدرر: ”كنت محظوظا باللعب العديد من المباريات على هذا الملعب. إنه شعور غريب بلعب دور مختلف اليوم. من الرائع أن أكون هنا مع كل هؤلاء الأبطال“.

فيدرر يعلن غيابه لعدة أشهر بسبب عملية جراحية https://t.co/tuCTY9aZtx pic.twitter.com/Np1qPWTqI5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2021

وقبل 12 شهرا، خيم الصمت على الجماهير بعد خسارة فيدرر القاسية.

ومع خروج اللاعب السويسري من الملعب، لم يكن يعلم هل سيسمح له جسده بالعودة إلى والمنافسة في نادي عموم إنجلترا.

وأضاف اللاعب الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وخضع للعديد من الجراحات في ركبته: ”افتقدت هذا المكان. كنت أعلم عند الخروج من هنا في العام الماضي أنني أمام عام صعب. ربما لم أعتقد أنني سأكون بحاجة إلى كل هذا الوقت، ركبتي لم تكن رحيمة بي“.

وتابع: ”كان عاما جيدا بغض النظر عن التنس… أنا سعيد بالوقوف هنا الآن“.