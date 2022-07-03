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رياضة

فيدرر يلمح إلى العودة في ويمبلدون بعد زيارة مفاجئة
تاريخ النشر: 03 يوليو 2022 16:33 GMT
تاريخ التحديث: 03 يوليو 2022 17:05 GMT

فيدرر يلمح إلى العودة في ويمبلدون بعد زيارة مفاجئة

ترك غياب روجير فيدرر عن بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة منذ 1998 فراغا كبيرا، لكن اللاعب السويسري لمح إلى احتمال العودة إلى بطولته المفضلة بعد زيارة مفاجئة لنادي

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المصدر: رويترز

ترك غياب روجير فيدرر عن بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة منذ 1998 فراغا كبيرا، لكن اللاعب السويسري لمح إلى احتمال العودة إلى بطولته المفضلة بعد زيارة مفاجئة لنادي عموم إنجلترا، اليوم الأحد.

وأبلغ فيدرر  15 ألف متفرج في الملعب الرئيسي: ”هذا الملعب منحني أكبر الانتصارات والخسائر في مسيرتي. أتمنى العودة مرة واحدة أخرى“.

واستبدل الفتى المدلل لويمبلدون ملابسه البيضاء المعتادة للبطولة بزي أسود وربطة عنق، وحصل على تحية من الجماهير مع انضمامه إلى أبطال سابقين من ستينيات القرن الماضي في الاحتفال المئوي بالملعب الرئيسي.

وكان فيدرر الفائز باللقب ثماني مرات آخر من نزل إلى أرض الملعب الذي استضاف الأساطير والأبطال السابقين ومن بينهم بيلي جين كينج، وبيورن بورج، وكريس إيفرت، وشتيفان إدبيرغ، وفينوس وليامز، بالإضافة إلى اللاعب السويسري، ورافائيل نادال، ونوفاك ديوكوفيتش، وآندي موراي.

وتعالت صيحات الاستقبال بالأبطال السابقين عند دخولهم الملعب الرئيسي، لكن الاستقبال الأبرز كان للاعب الذي يعد الملك المتوج على عرش ويمبلدون.

ولم يشارك فيدرر في أي مباراة رسمية منذ خروجه من دور الثمانية في ويمبلدون، العام الماضي، عقب الخسارة أمام هوبرت هوركاتش، وما زالت خسارته المجموعة الخامسة 6-صفر ذكرى مؤلمة.

وبعد ذلك بعدة أسابيع، أعلن فيدرر خضوعه لجراحة أخرى في ركبته ومع احتفاله بعيد ميلاده 40 كانت هناك مخاوف باحتمال عدم مشاهدة اللاعب السويسري في بطولة رسمية أخرى.

بطولته المفضلة
وربما يشارك فيدرر، الذي سيبلغ 41 عاما الشهر المقبل، في بطولة بازل في بلاده سويسرا بالإضافة إلى كأس رود ليفر في وقت لاحق من العام الحالي، لكن اليوم الأحد بدا سعيدا بالعودة إلى المكان الذي صنع به اسمه عندما انتزع عرش بيت سامبراس.

وقال فيدرر: ”كنت محظوظا باللعب العديد من المباريات على هذا الملعب. إنه شعور غريب بلعب دور مختلف اليوم. من الرائع أن أكون هنا مع كل هؤلاء الأبطال“.

وقبل 12 شهرا، خيم الصمت على الجماهير بعد خسارة فيدرر القاسية.

ومع خروج اللاعب السويسري من الملعب، لم يكن يعلم هل سيسمح له جسده بالعودة إلى والمنافسة في نادي عموم إنجلترا.

وأضاف اللاعب الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وخضع للعديد من الجراحات في ركبته: ”افتقدت هذا المكان. كنت أعلم عند الخروج من هنا في العام الماضي أنني أمام عام صعب. ربما لم أعتقد أنني سأكون بحاجة إلى كل هذا الوقت، ركبتي لم تكن رحيمة بي“.

وتابع: ”كان عاما جيدا بغض النظر عن التنس… أنا سعيد بالوقوف هنا الآن“.

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