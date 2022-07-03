تأهل تاتيانا ماريا وبوزكوفا وجولي نيمير لدور الثمانية في بطولة ويمبلدون

واصلت الألمانية تاتيانا ماريا مسيرتها المذهلة في ويمبلدون وتعافت بعد خسارة أول مجموعة وفازت 5/7 و7/5 و7/5 على إيلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة سابقا، لتبلغ دور الثمانية في بطولة كبرى لأول مرة اليوم الأحد.

وحققت ماريا أكبر انتصار في مسيرتها حيث عادت اللاعبة الألمانية من إنجاب مولودها الثاني قبل أقل من عام واحد، وستلعب في دور الثمانية مع مواطنتها يوله نيماير.

وبدأت أوستابنكو (25 عاما) التي بلغت قبل نهائي ويمبلدون بعد عام واحد من حصد لقبها الوحيد الكبير في رولان جاروس في 2017، المباراة بشكل سيىء وتأخرت 3/1.

لكن لاعبة لاتفيا تعافت سريعا وأدركت التعادل قبل أن ترفع إيقاعها وتتقدم 6/5 وتفوز بالمجموعة الأولى بعدما ارتكبت ماريا المصنفة 103 عالميا أخطاء سهلة في أوقات حاسمة.

وكانت ماريا (34 عاما)، وهي أكبر لاعبة متبقية في البطولة، قد تألقت في فوزها بمجموعتين على ماريا ساكاري المصنفة الخامسة في الدور السابق، وحققت انتفاضة رائعة رغم التأخر 4/1 في المجموعة الثانية، حيث أدركت التعادل ووصلت إلى مجموعة حاسمة.

وبعد إنقاذ فرصتين لحسم المباراة في المجموعة الثانية، أثناء التأخر 5/4 ومع امتلاك مساندة كبيرة من المشجعين، نجحت ماريا في استغلال خطأ من أوستابنكو المصنفة 12 لتتقدم 6/5 قبل أن تنهي المباراة مع امتلاك ضربات الإرسال.

تأهل بوزكوفا

وأوقفت التشيكية ماري بوزكوفا غير المصنفة سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية للفرنسية كارولين جارسيا على الملاعب العشبية وخرجت بالانتصار 7/5 و6/2 في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس، لتبلغ دور الثمانية في بطولة كبرى لأول مرة.

ومنذ الإطاحة بالأمريكية دانييلي كولينز المصنفة السابعة في الدور الأول، زادت قوة بوزكوفا (23 عاما) على الأراضي العشبية في البطولة التي لم يسبق لها أن اجتازت فيها الدور الثاني.

وفازت اللاعبة التشيكية المصنفة 66 بمباراتها الوحيدة السابقة على الملاعب العشبية أمام غارسيا التي كانت مرشحة لحصد اللقب في ويمبلدون بعد سلسلة من النتائج الإيجابية.

وستلعب بوزكوفا في الدور المقبل مع التونسية أُنس جابر صاحبة أعلى تصنيف للاعبات الباقيات بالبطولة أو إليسه ميرتنز المصنفة 24.

وقالت بوزكوفا: ”إذا أبلغتني قبل انطلاق البطولة أني سأصل إلى دور الثمانية، لم أكن سأصدق على الأرجح“.

وأضافت: ”دائما أحاول التفكير في مباراة تلو الأخرى. منذ أول مباراة كان المشوار صعبا بالنسبة لي. الآن وبعد الوصول إلى دور الثمانية، فهذا يعتبر شيئا استثنائيا جدا لي“.

وتابع: ”أنا فخورة حقا أني نجحت في التعامل مع كل شيء تعرضت له، والاستمتاع باللحظة“.

وكانت بوزكوفا اضطرت إلى الانسحاب من رولان جاروس بعد إصابتها بفيروس كورونا عقب مباراتها في الدور الثاني.

نيمير تطيح بواطسون

وأطاحت الألمانية جولي نيمير بمنافستها البريطانية هيذر واطسون من الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس اليوم الأحد، بعدما فازت على صاحبة الشعبية من المشجعين 6/2 و6/4.

واستغلت نيمير (22 عاما) إرسالها القوي ومهارتها أمام الشبكة لتقدم عرضا قويا في الملعب الرئيسي رغم الدعم الواضح من الجماهير للاعبة البريطانية واطسون التي ظهر عليها القلق.

وبعد إقامة حفل في الملعب الرئيسي في ويمبلدون بمناسبة مرور مئة عام على إنشائه وبظهور العديد من الأبطال السابقين، نجحت نيمير سريعا في ترك بصمتها وكسرت مرتين إرسال منافستها البالغ عمرها 30 عاما، لتفوز بأول مجموعة.

وحاولت واطسون، التي تشارك في الدور الرابع في بطولة كبرى لأول مرة في 42 محاولة، استعادة مستواها في المجموعة الثانية، لكن بعد ارتكاب خطأين مزدوجين وخسارة إرسالها في الشوط السابع، ذهبت السيطرة للاعبة الألمانية.

وبلغت اللاعبة الألمانية المصنفة 97 عالميا، والتي تظهر في بطولة كبرى للمرة الثانية في مسيرتها، دور الثمانية بعد حسم المباراة من ثالث فرصة متاحة عندما وضعت واطسون الكرة بضربة أمامية في الشبكة.