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رياضة

سجود بسنت حميدة بالملابس الرياضية القصيرة يثير جدلا
تاريخ النشر: 03 يوليو 2022 15:17 GMT
تاريخ التحديث: 03 يوليو 2022 15:40 GMT

سجود بسنت حميدة بالملابس الرياضية القصيرة يثير جدلا

حققت العداءة بسنت حميدة إنجازا تاريخيا لمصر بفوزها في سباق 100 متر في منافسات ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر. وفازت بسنت (25 عاما) في النهائي

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

حققت العداءة بسنت حميدة إنجازا تاريخيا لمصر بفوزها في سباق 100 متر في منافسات ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر.

وفازت بسنت (25 عاما) في النهائي مسجلة 11.10 ثانية متفوقة بفارق كبير على أقرب منافساتها البرتغالية لوريني بازولو (11.36 ثانية).

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وذكر الاتحاد المصري لألعاب القوى أن بسنت حققت رقما قياسيا على مستوى ألعاب البحر المتوسط وكسرت الرقم السابق (11.13 ثانية).

وغابت بسنت عن أولمبياد طوكيو العام الماضي للإصابة.

ونجحت بسنت، أمس السبت، في الوصول إلى نهائي سباق 200 متر عدو أيضا، لتصبح قريبة من منح بلادها ميدالية جديدة.

لكن إنجاز المصرية بسنت، لم يمنع إثارة الجدل حول ملابسها الرياضية على الرغم من كون تلك الملابس هي التي تنص عليها قواعد رياضة العدو.

وما زاد إثارة الجدل هو سجود بسنت بعد تحقيقها الميدالية الذهبية بالملابس الرياضية، وهو ما وضعها في مرمى الانتقادات.

وعلق الإعلامي المصري أحمد شوبير دفاعا عن العداءة المصرية :“إلى المنتقدين أنتم تشاهدون جميع السباقات بطريقة عادية، هي لم تفعل ذلك من أجل الإغراء، الفتاة تعمل معيدة في الجامعة، رجاءا كل شخص يلتفت لشأنه“.

وواصل :“إذا كان الامر لا يعجبك لا تشاهد هذه الرياضة“.

من جهته قال أحمد حسام ميدو عبر برنامجه الريمونتادا :“ ملابس بسنت حميدة لا يوجد فيها أي مشكلة، هذا هو الزي الرسمي للعبة“.

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