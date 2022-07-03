سجود بسنت حميدة بالملابس الرياضية القصيرة يثير جدلا

حققت العداءة بسنت حميدة إنجازا تاريخيا لمصر بفوزها في سباق 100 متر في منافسات ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر.

وفازت بسنت (25 عاما) في النهائي مسجلة 11.10 ثانية متفوقة بفارق كبير على أقرب منافساتها البرتغالية لوريني بازولو (11.36 ثانية).

وذكر الاتحاد المصري لألعاب القوى أن بسنت حققت رقما قياسيا على مستوى ألعاب البحر المتوسط وكسرت الرقم السابق (11.13 ثانية).

وغابت بسنت عن أولمبياد طوكيو العام الماضي للإصابة.

مقدمة نارية لشوبير ضد البعض بعد الهجوم على صلاح لحظة التجديد لليفربول والبطلة بسنت حميدةhttps://t.co/REjqtEUzSE — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 3, 2022

ونجحت بسنت، أمس السبت، في الوصول إلى نهائي سباق 200 متر عدو أيضا، لتصبح قريبة من منح بلادها ميدالية جديدة.

لكن إنجاز المصرية بسنت، لم يمنع إثارة الجدل حول ملابسها الرياضية على الرغم من كون تلك الملابس هي التي تنص عليها قواعد رياضة العدو.

وما زاد إثارة الجدل هو سجود بسنت بعد تحقيقها الميدالية الذهبية بالملابس الرياضية، وهو ما وضعها في مرمى الانتقادات.

وعلق الإعلامي المصري أحمد شوبير دفاعا عن العداءة المصرية :“إلى المنتقدين أنتم تشاهدون جميع السباقات بطريقة عادية، هي لم تفعل ذلك من أجل الإغراء، الفتاة تعمل معيدة في الجامعة، رجاءا كل شخص يلتفت لشأنه“.

وواصل :“إذا كان الامر لا يعجبك لا تشاهد هذه الرياضة“.

ميدو عن بسنت حميدة : لبسها مفهوش مشاكل وليه مايبقاش وراء كل امرأة عظيمة " راجل " #الريمونتادا#قناة_المحور @midoahm pic.twitter.com/UIdczkkTww — الريمونتادا ⚽ AlRemontada (@alremontadacom) July 2, 2022

من جهته قال أحمد حسام ميدو عبر برنامجه الريمونتادا :“ ملابس بسنت حميدة لا يوجد فيها أي مشكلة، هذا هو الزي الرسمي للعبة“.