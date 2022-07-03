توقف سباق بريطانيا قبل إكمال أول لفة بسبب حادث كبير (فيديو)

توقف سباق بريطانيا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات قبل إكمال أول لفة؛ بعد حادث كبير بين عدد من السائقين، اليوم الأحد، حيث انقلبت سيارة غوانيو تشو سائق ألفا روميو وطارت من فوق حائط الإطارات.

وقال الاتحاد الدولي إن طاقم الطوارئ وصل سريعا إلى مكان الحادث ونجح في إخراج تشو من السيارة.

وانسحب جورج راسل سائق مرسيدس من السباق لأول مرة هذا الموسم، كما خرج تشو.

What a horrible crash hope @ZhouGuanyu24 is ok pic.twitter.com/C08WY06tCi — KING (@TylerFowlston) July 3, 2022

واصطدم بيير جاسلي سائق ألفا تاوري مع راسل الذي فقد السيطرة على سيارته ليصطدم مع تشو.

وفقد تشو السيطرة على سيارته أيضا لتنقلب على رأسها وتخرج عن مسار الحلبة لتطير من فوق حائط الإطارات.

It’s a miracle that Zhou Guanyu escaped his Alfa Romeo alive. Thank god for the Halo🙏🏻#SilverstoneGP #F1 #BritishGP

pic.twitter.com/qyvs0IS5Da — Ben Thomas (@Benfthomas_10) July 3, 2022

وأبلغ ألفا روميو سائقه فالتيري بوتاس أن زميله تشو بخير، وتم نقله إلى المركز الطبي للخضوع لفحوصات.

واضطر ألكسندر ألبون سائق وليامز للإبطاء؛ بسبب الحوادث أمامه ليصطدم به الألماني سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن. ونُقل ألبون إلى المركز الطبي للخضوع لفحوصات.

وبالنظر إلى عدم إكمال أول لفة، قرر المراقبون استئناف السباق من وضع الثبات بالترتيب ذاته من التجارب التأهيلية على الرغم من اقتناص ماكس فرستابن سائق رد بول الصدارة من كارلوس ساينز سائق فيراري، وتقدم لويس هاميلتون سائق مرسيدس إلى المركز الثالث بعد انطلاقه من الخامس.