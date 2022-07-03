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رياضة

توقف سباق بريطانيا قبل إكمال أول لفة بسبب حادث كبير (فيديو)
تاريخ النشر: 03 يوليو 2022 14:54 GMT
تاريخ التحديث: 03 يوليو 2022 15:25 GMT

توقف سباق بريطانيا قبل إكمال أول لفة بسبب حادث كبير (فيديو)

توقف سباق بريطانيا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات قبل إكمال أول لفة؛ بعد حادث كبير بين عدد من السائقين، اليوم الأحد، حيث انقلبت سيارة غوانيو تشو سائق

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المصدر: رويترز

توقف سباق بريطانيا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات قبل إكمال أول لفة؛ بعد حادث كبير بين عدد من السائقين، اليوم الأحد، حيث انقلبت سيارة غوانيو تشو سائق ألفا روميو وطارت من فوق حائط الإطارات.

وقال الاتحاد الدولي إن طاقم الطوارئ وصل سريعا إلى مكان الحادث ونجح في إخراج تشو من السيارة.

وانسحب جورج راسل سائق مرسيدس من السباق لأول مرة هذا الموسم، كما خرج تشو.

واصطدم بيير جاسلي سائق ألفا تاوري مع راسل الذي فقد السيطرة على سيارته ليصطدم مع تشو.

وفقد تشو السيطرة على سيارته أيضا لتنقلب على رأسها وتخرج عن مسار الحلبة لتطير من فوق حائط الإطارات.

وأبلغ ألفا روميو سائقه فالتيري بوتاس أن زميله تشو بخير، وتم نقله إلى المركز الطبي للخضوع لفحوصات.

واضطر ألكسندر ألبون سائق وليامز للإبطاء؛ بسبب الحوادث أمامه ليصطدم به الألماني سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن. ونُقل ألبون إلى المركز الطبي للخضوع لفحوصات.

وبالنظر إلى عدم إكمال أول لفة، قرر المراقبون استئناف السباق من وضع الثبات بالترتيب ذاته من التجارب التأهيلية على الرغم من اقتناص ماكس فرستابن سائق رد بول الصدارة من كارلوس ساينز سائق فيراري، وتقدم لويس هاميلتون سائق مرسيدس إلى المركز الثالث بعد انطلاقه من الخامس.

2022-07-22-6

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