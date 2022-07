توقف سباق بريطانيا قبل إكمال أول لفة بسبب حادث كبير (فيديو)

توقف سباق بريطانيا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات قبل إكمال أول لفة؛ بعد حادث كبير بين عدد من السائقين، اليوم الأحد، حيث انقلبت سيارة غوانيو تشو سائق ألفا روميو وطارت من فوق حائط الإطارات.

وقال الاتحاد الدولي إن طاقم الطوارئ وصل سريعا إلى مكان الحادث ونجح في إخراج تشو من السيارة.

وانسحب جورج راسل سائق مرسيدس من السباق لأول مرة هذا الموسم، كما خرج تشو.

