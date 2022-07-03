UFC276.. إسرائيل أديسانيا يدخل الحلبة على طريقة "أندرتيكر" ويحافظ على لقبه بإسقاط كانويير (فيديو)

حافظ مصارع الفنون القتالية المختلطة النيجيري إسرائيل أديسانيا على لقبه في الوزن المتوسط بعد إسقاط خصمه الأمريكي غاريد كانويير في عرض ”UFC 276″، الذي أقيم، يوم الأحد، داخل حلبة ”تي موبايل آرينا“ بمدينة باراديس بنيفادا الأمريكية.

وانتصر أديسانيا على كانونيير بقرار الحكام بعد خمس جولات صعبة.

وقبل النزال دخل إسرائيل أديسانيا للقاعة على طريقة المصارع الشهير المعتزل ”أندرتيكر“، حيث ظهر حاملاً وعاء الرماد مكتوباً عليه اسم خصمه غاريد كانونيير، وكانت تصاحبه أيضا الموسيقى الشهيرة لمصارع WWE السابق.

يعد المصارع أندرتيكر أحد أشهر النجوم في تاريخ WWE وشارك في عدد من المباريات المشوقة خلال مسيرته التي استمرت على مدار 30 سنة.

وكان أندرتيكر قال في نوفمبر 2020، حين قرر الاعتزال ”لقد حان الوقت ليرقد أندرتيكر في سلام“.

وفي باقي نزالات ”UFC 276″، بالوزن المتوسط، فاز البرازيلي أليكس بيريرا على الأمريكي سيان ستريكلاند بالضربة القاضية.

كما فاز بريان باربيرينا على مواطنه روبي لاوير بعد جولتين بالضربة القاضية أيضا.

وفاز البرازيلي بيدرو مونوز على الأمريكي سيان أومالي بعدما توقف الأخير عن اللعب بسبب عدم قدرته على الرؤيا في الجولة الثانية نتيجة إصابته في عينه.

وفي العرض التمهيدي حسم الأمريكي جالين تورنر مواجهته مع النيوزلندي براد ريدل بالإخضاع.

كما فاز الأيرلندي إيان غاري على الأمريكي غابريل غرين بقرار لجنة الحكام بالإجماع بـ3 جولات انتهت كلها 30-27.

وفي الوزن المتوسط، فاز الجنوب أفريقي دريكوس دي بليسيس على الأمريكي براد تافاريز بقرار لجنة الحكام بالإجماع بعد 3 جولات انتهت كلها 29-28.