UFC276.. إسرائيل أديسانيا يدخل الحلبة على طريقة "أندرتيكر" ويحافظ على لقبه بإسقاط كانويير (فيديو)

حافظ مصارع الفنون القتالية المختلطة النيجيري إسرائيل أديسانيا على لقبه في الوزن المتوسط بعد إسقاط خصمه الأمريكي غاريد كانويير في عرض ”UFC 276″، الذي أقيم، يوم الأحد، داخل حلبة ”تي موبايل آرينا“ بمدينة باراديس بنيفادا الأمريكية.

وانتصر أديسانيا على كانونيير بقرار الحكام بعد خمس جولات صعبة.

وقبل النزال دخل إسرائيل أديسانيا للقاعة على طريقة المصارع الشهير المعتزل ”أندرتيكر“، حيث ظهر حاملاً وعاء الرماد مكتوباً عليه اسم خصمه غاريد كانونيير، وكانت تصاحبه أيضا الموسيقى الشهيرة لمصارع WWE السابق.

BAH GAWD THAT'S THE UNDERTAKER'S MUSIC! 💀@stylebender with another EPIC walkout! 🤌#UFC276 pic.twitter.com/aXXUp4v4lg

— UFC on BT Sport (@btsportufc) July 3, 2022