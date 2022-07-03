نتائج موني إن ذا بنك 2022: أوستن ثيوري وليف مورغان يقتنصان الحقائب (فيديو)

شهد عرض ”موني إن ذا بانك 2022″، الذي أقيم فجر يوم الأحد، إثارة كبيرة ونزالات قوية، في نزالاته الستة.

ويتنافس ثمانية في كل مباراة، حيث يتسلق الفائز سلّمًا لاستعادة حقيبة تحتوي على عقد لمباراة لقب مضمونة في الوقت الذي يختارونه وفي أي وقت في العام المقبل، وتاريخيا تكون المباراة أمام بطل قد يفقد لقبه أو بطل يدافع عن لقبه.

ليف مورغان تفوز بحقيبة موني إن ذا بنك

استطاعت ليف مورغان الفوز على كل من بيكي لينش وأسكا وأليكسا بليس وشوتزي ولايسي إيفانز وراكيل رودريغيز في نزال السلالم لتخطف حقيبة موني إن ذا بنك وتضمن فرصة للمنافسة على أحد لقبيّ السيدات في WWE.

بوبي لاشلي يحرز لقب الولايات المتحدة

اقتنص بوبي لاشلي لقب الولايات المتحدة للمرة الثالثة في مسيرته بعدما أجبر أوستن ثيوري على الاستسلام.

بيانكا بلير تحافظ على لقب راو للسيدات

حققت بطلة راو بيانكا بلير انتصارا رائعا على كارميلا لتحافظ على لقبها، وعقب النزال شنت كارميلا هجومًا مباغتًا على بيانكا بلير.

نزال على لقب ”التاج تيم“ الموحد ”ذا أوسوس ضد ذا ستريت بروفيتس“

تمكن ذا أوسوس من الحفاظ على لقب التاج تيم الموحد بعد تغلبه بصعوبة على ذا ستريت بروفيتس، إذ قدّما أداءً أكثر من رائع استحقا عليه تحية جميع المتابعين.

لقب سماكداون للسيدات

شهد هذا النزال إثارة كبيرة، إذ تمكنت روندا راوزي من إجبار نتاليا على الاستسلام لتحافظ على لقبها ”مؤقتًا“، قبل أن تباغت ليف مورغان الجميع بحضورها حاملة حقيبة موني إن ذا بنك التي فازت بها في وقت سابق من العرض لتقرر استخدامها ضد راوزي المتأثرة بإصابتها في نزالها ضد نتاليا وتفجر ليف مورغان المفاجأة بانتزاع لقب سماكداون من روندا راوزي.

نزال سلالم على حقيبة موني إن ذا بنك للرجال

قبل بداية النزال فاجأ آدم بيرس الجميع بإعلانه عن مشاركة أوستن ثيوري في النزال، وهو الأمر الذي لم يرق للنجوم السبعة المتنافسين على الحقيبة الثمينة، إذ شهدت المنافسات نزالات قوية بين (سيث رولينز، ودرو ماكنتاير، وشيمس، وأوموس، وسامي زين، وريدل، ومادكاب موس، وأوستن ثيوري“.

وفي اللحظات الأخيرة تمكن ريدل من إسقاط رولينز بضربة قاضية مذهلة من فوق السلم ليصبح قاب قوسين أو أدنى من خطف الحقيبة، لكن ثيوري باغته سريعا وأسقطه من على السلم؛ ليقتنص الحقيبة ويصبح أصغر فائز بحقيبة موني إن ذا بنك في تاريخ WWE.