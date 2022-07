تيتيباس يصف كيريوس بالمتنمر بعد مباراة متوترة في ويمبلدون

وصف ستيفانوس تيتيباس، المصنف الرابع، منافسه نيك كيريوس ”بالمتنمر“ ويملك ”جانبا شريرا“ في شخصيته بعد مباراة متوترة بين اللاعبين في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس، يوم السبت.

واستمر كيريوس في حديث مطول مع الحكم خلال المباراة وتلقى تحذيرا بسبب استخدام كلمات غير لائقة، وتسبب في إحباط منافسه للدرجة التي جعلت اللاعب اليوناني ينفعل ويضرب الكرة نحو المشجعين.

وكان من السهل الشعور بالتعاطف مع تيتيباس، البالغ 23 عاما، الذي فاز بأول مجموعة 7-6 قبل أن يفقد هدوءه ويشترك فيما وصفه بسيرك كيريوس.

وبعد الخسارة 6-7 و6-4 و6-3 و7-6 في الملعب رقم 1، تحدث تيتيباس عن مشاعره بوضوح ووجه انتقادات حادة لمنافسه.

وقال تيتيباس ”نعم هو متنمر باستمرار وهذا ما يفعله. إنه يتنمر على المنافسين. ربما كان طالبا متنمرا بالمدرسة. لا أحب المتنمرين“.

Stefanos Tsitsipas calling Nick Kyrgios a bully. "It's constant bullying. That's what he does. He bullies his opponents. He probably was a bully at school" https://t.co/5H7bimsC2h pic.twitter.com/xBJUQBs6Fp

— NoFirstName claycourtdal (@SMSTNS) July 2, 2022