تيتيباس يصف كيريوس بالمتنمر بعد مباراة متوترة في ويمبلدون

وصف ستيفانوس تيتيباس، المصنف الرابع، منافسه نيك كيريوس ”بالمتنمر“ ويملك ”جانبا شريرا“ في شخصيته بعد مباراة متوترة بين اللاعبين في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس، يوم السبت.

واستمر كيريوس في حديث مطول مع الحكم خلال المباراة وتلقى تحذيرا بسبب استخدام كلمات غير لائقة، وتسبب في إحباط منافسه للدرجة التي جعلت اللاعب اليوناني ينفعل ويضرب الكرة نحو المشجعين.

وكان من السهل الشعور بالتعاطف مع تيتيباس، البالغ 23 عاما، الذي فاز بأول مجموعة 7-6 قبل أن يفقد هدوءه ويشترك فيما وصفه بسيرك كيريوس.

وبعد الخسارة 6-7 و6-4 و6-3 و7-6 في الملعب رقم 1، تحدث تيتيباس عن مشاعره بوضوح ووجه انتقادات حادة لمنافسه.

وقال تيتيباس ”نعم هو متنمر باستمرار وهذا ما يفعله. إنه يتنمر على المنافسين. ربما كان طالبا متنمرا بالمدرسة. لا أحب المتنمرين“.

Stefanos Tsitsipas calling Nick Kyrgios a bully. "It's constant bullying. That's what he does. He bullies his opponents. He probably was a bully at school" https://t.co/5H7bimsC2h pic.twitter.com/xBJUQBs6Fp — NoFirstName claycourtdal (@SMSTNS) July 2, 2022

وأضاف ”لا أحب الناس التي تحاول إيقاع الآخرين، لديه أيضا بعض الصفات الجيدة في شخصيته، لكنه يملك أيضا جانبا شريرا، وإذا ظهر هذا الجانب فإنه يتسبب في الكثير من الأذى والسوء لمن حوله“.

وعوقب كيريوس بغرامة عشرة آلاف دولار بعدما بصق نحو مشجع عقب مباراته في الدور الأول في ويمبلدون، وتلقى تحذيرا يوم السبت، ثم طالب باستبعاد اللاعب اليوناني بعدما ضرب الكرة نحو رأس مشجع بعد خسارة المجموعة الثانية.

وتقدم تيتيباس بالاعتذار بعدما استشاط غضبا لكنه قال إنه كان من المحبط ألا يتعامل الحكام بحزم أكبر مع منافسه الأسترالي.

وقال تيتيباس ”أتمنى أن نتحد معا ونضع لائحة واضحة. لا أعرف. نضع شيئا حول التحدث. لماذا نواصل التحدث أثناء مواصلة اللعب؟ هذا شيء غير منطقي تماما“.

وأردف ”في كل نقطة كنت ألعبها كنت أشعر أن هناك شيئا آخر يحدث في الجانب الآخر من الشبكة“.

واعترف تيتيباس في المقابل أنه حاول توجيه ضربة بالكرة إلى كيريوس في المجموعة الثالثة.

Stefanos Tsitsipas tries to hit the ball at Nick Kyrgios, misses and loses the point.pic.twitter.com/KdZGQ3kMFo — Sam Street (@samstreetwrites) July 2, 2022

وقال تيتيباس ”كنت أستهدف توجيه الكرة إلى جسد المنافس لكنها ذهبت بعيدا جدا. لست معتادا على اللعب بهذا الأسلوب، لكن لا يمكنني مجرد الانتظار هنا والتصرف مثل إنسان آلي“.

وأشار ”هذ حدث لأني كنت أؤدي عملي، وهناك ضوضاء مستمرة من الطرف الآخر في الملعب بدون أي سبب واضح“.