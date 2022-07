نادال يسحق سونيغو ويبلغ دور الـ16 في ويمبلدون

واصل رافائيل نادال طريقه نحو إضافة لقب جديد وقدم أداء قويا ليفوز 6-1 و6-2 و6-4 على لورينتسو سونيغو، في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس، اليوم السبت.

وخسر المصنف الثاني مجموعة واحدة في كل مباراة من آخر مباراتين في البطولة المقامة على الأراضي العشبية، لكنه اليوم بدا في مهمة واضحة لحسم المباراة مبكرا قبل أن يحل الظلام.

لكن بعد أن أقنع سونيغو الحكام بغلق سقف الملعب حتى يصبح اللعب تحت الأضواء الكاشفة أثناء تقدم المصنف الثاني 4-2 في المجموعة الثالثة، لم يُظهر نادال سعادته بالقرار حيث بات من المؤكد الانتظار لحوالي عشر دقائق.

وبعد استئناف اللعب، تسبب سونيغو في غضب نادال عندما أطلق صرخة أثناء تبادل للكرة بعدما سدد ضربة مميزة.

وانتهى الحال بخسارة نادال شوط إرساله لأول مرة في المباراة، وذهب الإسباني المخضرم إلى الشبكة للحديث إلى سونيغو ولقنه درسا في سلوكيات لعب التنس.

وحاول نادال التعويض بكل قوة وفاز بالشوطين التاليين ليبلغ دور الستة عشر في ويمبلدون للمرة العاشرة.

