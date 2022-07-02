نادال يسحق سونيغو ويبلغ دور الـ16 في ويمبلدون

واصل رافائيل نادال طريقه نحو إضافة لقب جديد وقدم أداء قويا ليفوز 6-1 و6-2 و6-4 على لورينتسو سونيغو، في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس، اليوم السبت.

وخسر المصنف الثاني مجموعة واحدة في كل مباراة من آخر مباراتين في البطولة المقامة على الأراضي العشبية، لكنه اليوم بدا في مهمة واضحة لحسم المباراة مبكرا قبل أن يحل الظلام.

لكن بعد أن أقنع سونيغو الحكام بغلق سقف الملعب حتى يصبح اللعب تحت الأضواء الكاشفة أثناء تقدم المصنف الثاني 4-2 في المجموعة الثالثة، لم يُظهر نادال سعادته بالقرار حيث بات من المؤكد الانتظار لحوالي عشر دقائق.

وبعد استئناف اللعب، تسبب سونيغو في غضب نادال عندما أطلق صرخة أثناء تبادل للكرة بعدما سدد ضربة مميزة.

وانتهى الحال بخسارة نادال شوط إرساله لأول مرة في المباراة، وذهب الإسباني المخضرم إلى الشبكة للحديث إلى سونيغو ولقنه درسا في سلوكيات لعب التنس.

وحاول نادال التعويض بكل قوة وفاز بالشوطين التاليين ليبلغ دور الستة عشر في ويمبلدون للمرة العاشرة.

The Grand Slam winning streak continues for @RafaelNadal 💪 The Spaniard defeats Sonego 6-1 6-2 6-4 and sails into the last 16 🎥 | @Wimbledon pic.twitter.com/v7v4TJgA3g — Tennis TV (@TennisTV) July 2, 2022

كيريوس يصعق تيتيباس

وفي مباراة أخرى، صعق الأسترالي نيك كيريوس منافسه اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الرابع في مباراة متوترة ورائعة في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس، حيث كادت الأمور أن تخرج عن السيطرة.

وقدم كيريوس (27 عاما) أداء رائعا ليفوز 6-7 و6-4 و6-3 و7-6، لكن المباراة ستظل في الذاكرة لكونها واحدة من أكثر المواجهات توترا منذ عقود في ويمبلدون.

وخطفت المباراة المنتظرة الأنظار على الرغم من أن رافائيل نادال كان يلعب في التوقيت ذاته على الملعب الرئيسي.

وعلى الرغم من التوتر والانفلات من اللاعبين، ارتقت المباراة لمستوى التوقعات.

وخرج كيريوس غير المصنف فائزا من تلك الفوضى بعدما حقق واحدا من أبرز انتصاراته في البطولات الأربع الكبرى، حيث تفوق في الشوط الفاصل في المجموعة الرابعة بعد إنقاذه فرصة الفوز بالمجموعة.

وحسم كيريوس الانتصار بضربة عند الشباك، ليضمن بلوغ دور الستة عشر للمرة الرابعة وسط آمال حقيقية للفوز باللقب.

وسيلعب اللاعب الأسترالي ضد الأمريكي غير المصنف براندون ناكاشيما.