بسنت حميدة تقبل يد زوجها ومدربها محمد عباس بعد الفوز بذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط (فيديو)

قامت بسنت حميدة، لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، بتقبيل يد زوجها ومدربها محمد عباس عقب تتويجها بذهبية 100 متر عدو، تقديرا لمجهوداته معها.

ومنحت بسنت حميدة ميدالية ذهبية تاريخية لمصر في ألعاب القوى، بعد هيمنتها على سباق 100 متر بدورة ألعاب البحر المتوسط في وهران.

وبعد الفوز هبت بسنت إلى مكان زوجها ومدربها محمد عباس وقبلت يديه، ثم سجدت شكرًا لله على الأرض.

المصرية بسنت حميدة تقبل يد زوجها ومدربها محمد عباس الذي ساعدها بالفوز بذهبية 100 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط في إنجاز مصري تاريخي. pic.twitter.com/byyz73Gqev — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 1, 2022

وتأهلت بسنت حميدة لنهائي سباق 100 متر بعد التأهل كأول التصفيات، وحصدت الميدالية الذهبية لمصر في إنجاز تاريخي.

وسجلت بسنت 11.10 ثانية، وهو رقم قياسي بألعاب البحر المتوسط.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

تزوجت بسنت حميدة في نهاية 2019 من مدربها وزميلها محمد عباس التي ترجع له الفضل في إنجازاتها الرياضية وبطولتها ودعمها بعد الإصابة التي لحقت بها قبل الأولمبياد