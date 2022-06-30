فيوري يدعو ذا ماونتين لمواجهته في حلبة الملاكمة

يعتبر الملاكم البريطاني تايسون فيوري أحد أبرز ملاكمي الوزن الثقيل في العالم حيث فاز بجميع منافسات الملاكمة حسب مختلف مجالس المحترفين للعبة.

ولم يخسر الملاكم البريطاني البالغ من العمر 34 سنة أي نزال كمحترف.

ويبلغ طول فيوري متران و6 سنتيمترات بينما يتجاوز وزنه 119 كيلوغرام.

ورغم سقوط فيوري أرضا أمام ملاكمين مثل ديونتاي وايلدر وفلاديمير كليتشكو لكنه أثبت دائما أنه قوة لا يستهان بها بفضل حجمه ووزنه كبير جدا حتى بالنسبة للأوزان الثقيلة العادية.

ولا يوجد ملاكم في العالم يمكنه مطابقة طول فيوري الذي يتجاوز مترين، ربما يوازيه فقط الممثل الأيسلندي وأقوى رجل في العالم هافنوز بيورنسون الملقب بـ“ذا ماونتين“ وهو ربما ما جعله يدعوه إلى تحدي.

ولجأ تايسون فيوري لإنستغرام لنشر التحدي عبر قصة طريفة كتب خلالها:“ ”أتساءل عما إذا كان ثور بيورنسون يستطيع أن يأخذ يده اليمنى المحطمة إلى ذلك الفك الكبير؟ من سيكون لديه مطرقة ثور؟ هل سيكون هذا الجبل أكبر من أن يتسلقه؟“

وشاهد البطل القوي الأيسلندي التحدي ورد عليه وكتبت :“ ”ماذا يحدث عندما تلتقي قوة لا يمكن إيقافها بجسم ثابت؟ ربما سنكتشف ذلك.“

الإيسلندي هافنوز بيورنسون يبلغ طوله متران و 5 سنتيمترات و يصل وزنه ل205 كيلوغرام وهو ليس ملاكم ولذلك سيكون أبطأ على الحلبة ونزال غير عادل بين الطرفين.

يحتاج نزال بين ملاكم محترف ورجل قوي لنوع من التحدي ورغبة الملاكم البريطاني في مواجهة أقوى رجل في العالم على حلبة الملاكمة في لقاء يجمع شخصين يوازيان بعضهما البعض في الطول ويختلفان في الوزن.

وهناك شيء واحد يجعل تايسون فيوري يدخل تحدي مثل هذا على حلبة الملاكمة وهو المال خصوصا إن كان مبلغا كبيرا.

وفي حال قبول الأيسلندي هافنوز بيورنسون التحدي والمواجهة فسيكون منافسا رائعا لجذب الجماهير لشباك التذاكر.

وفي جميع النزالات السابقة تمكن تايسون فيوري من استغلال حجمه القوي وطوله للتفوق على جميع منافسيه وأمام رجل قوي يوازيه طولا ويفوقه وزنا بالتأكيد سيكون نزالا يستحق المتابعة والتحدي.