فيوري يدعو ذا ماونتين لمواجهته في حلبة الملاكمة

يعتبر الملاكم البريطاني تايسون فيوري أحد أبرز ملاكمي الوزن الثقيل في العالم حيث فاز بجميع منافسات الملاكمة حسب مختلف مجالس المحترفين للعبة.

ولم يخسر الملاكم البريطاني البالغ من العمر 34 سنة أي نزال كمحترف.

ويبلغ طول فيوري متران و6 سنتيمترات بينما يتجاوز وزنه 119 كيلوغرام.

Would I love to see this fight? #HellYeah @Tyson_Fury @ThorBjornsson_ pic.twitter.com/81MggnTJwp

— Pavel Ibarra Meda (@pavelibarrameda) June 29, 2022