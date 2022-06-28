بعد غياب 3 سنوات.. نادال يبدأ مسيرته في ويمبلدون بفوز صعب على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو

عاد النجم الإسباني رافائيل نادال في بدء مسيرته ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء، بعد غياب دام خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بفوز صعب على حساب الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، بثلاث مجموعات لواحدة.

نجح المصنف الرابع على العالم، الغائب عن ملاعب آول إنغلاند كلوب منذ 2019، عندما خسر في نصف النهائي أمام السويسري روجر فيدرير، في حسم الأمور بنتيجة 6-4 و6-3 و3-6 و6-4، بعد ماراثون استمر 3 ساعات و36 دقيقة.

ويعد هذا هو الفوز رقم 306 لـ“الماتادور“ في بطولات الغراند سلام، ولا يتفوق عليه سوى الثلاثي الصربي نوفاك ديوكوفيتش (328)، والأمريكية سيرينا ويليامز (365)، والسويسري روجر فيدرر (369).

وسيلتقي المتوج بالبطولة مرتين في 2008 و2010، في الدور الثاني، الخميس المقبل، مع الليتواني ريكارداس بيرانكيس الذي فجر مفاجأة بالإطاحة بالأمريكي المخضرم سام كويري، بثلاث مجموعات دون رد، بواقع 6-4 و7-5 و6-3.