أُنس جابر "الواثقة" تضع صدارة التصنيف العالمي نصب عينيها

بعد التقدم إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي وهو الأفضل في مسيرتها، اليوم الاثنين، تضع التونسية أُنس جابر انتزاع عرش إيجا شيانتيك في صدارة التصنيف نصب عينيها.

وتفوقت اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما على ما حققته الجنوب أفريقية أماندا كوتزر، التي وصلت إلى المركز الثالث عالميا في 1997، لتصبح أعلى مصنفة أفريقية في التاريخ.

لكن أُنس تتطلع لما هو أفضل من ذلك.

وأبلغت أُنس الصحفيين بعد بلوغ الدور الثاني في ويمبلدون عقب الفوز على السويدية ميريام بيوركلوند المتأهلة من التصفيات: ”أشعر بثقة أكبر، أشعر أنني استحق الوجود في هذا المستوى. أتمنى أن تكون الخطوة المقبلة صدارة التصنيف.

أنس جابر تسحق بيوركلوند وتبلغ الدور الثاني في ويمبلدون https://t.co/mPipscFPFE pic.twitter.com/wp9oazzI6w — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 27, 2022

”سيكون أمرا صعبا، لكنه ليس مستحيلا. بالتأكيد إيجا بعيدة عنا في الوقت الحالي.. سأحاول اللحاق بها. إذا لم أفعل ذلك في العام الحالي فأتمنى أن يكون في العام المقبل“.

وأضافت: ”لكن أهم شيء هو أنني أريد أن أكون في المستوى الذي يؤهلني للمركز الأول. الجميع يتطلع للفوز على صاحبة المركز الأول. أريد أن استحق هذا المركز. أتمنى أن أكون في المستوى الذي تقدمه إيجا حاليا“.

وكانت أُنس هي المرشحة الأوفر حظا للفوز على شيانتيك في ملاعب رولان جاروس، إذ ذهبت إلى باريس بعد حصد اللقب في مدريد والخسارة في نهائي روما.

لكنها ودعت فرنسا المفتوحة من الدور الأول.

وقالت أُنس، التي بلغت دور الثمانية في ويمبلدون في 2021، بابتسامة عريضة: ”لا أريد تكرار الخطأ مرتين. تعلمت كثيرا من الدور الأول في رولان جاروس.

”بالتأكيد كل شيء مختلف هنا. أشعر أنني جاهزة بشكل أكبر. البداية يوم الاثنين بدلا من الأحد أفضل كثيرا بالنسبة لي. دعونا نقول إنني افتتحت الملعب الأول وهذا كان رائعا“.

وتابعت: ”استمتع كثيرا باللعب على الملاعب العشبية. الجدول وخوض مباريات أقل، وخوض العدد المثالي من المباريات على الملاعب العشبية كان رائعا“.

ونالت أُنس لقب برلين على الملاعب العشبية قبل أسبوعين، وشاركت في منافسات الزوجي في إيستبورن مع سيرينا وليامز صاحبة 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وقالت أُنس مشيرة إلى أنها حققت حلمها: ”اكتساب ثقة أكبر باللعب مع سيرينا ساعدني كثيرا مع النهج الرائع على أرض الملعب، وأن أكون قائدة بشكل ما على أرض الملعب. هذا ما أحاول فعله، وأحاول اكتساب هذا النهج“.