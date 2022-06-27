ديوكوفيتش يتجاوز كوون سون ويتأهل للدور الثاني في ويمبلدون

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون بالفوز 3/1 على الكوري الجنوبي كوون سون وو، اليوم الإثنين.

وظهر حامل اللقب، الذي يحاول حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي، بشكل متباين في بعض الأوقات أمام كوون الذي قدم لمحات رائعة ومتنوعة في الضربات الأمامية والضربات الساقطة في الملعب الرئيسي.

ديوكوفيتش يتطلع للتعويض في ويمبلدون وسط موسم عاصف https://t.co/4Cy7OfHDv6 pic.twitter.com/ZezwtNdyzp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 24, 2022

وفاز ديوكوفيتش بواقع (6/3) و(3/6) و(6/3) و(6/4)، في مواجهة استمرت ساعتين و27 دقيقة. ليحقق بذلك ديوكوفيتش الفوز رقم 22 على التوالي في ويمبلدون.

ويواجه ديوكوفيتش في الدور الثاني الفائز من مواجهة الأسترالي ثاناساي كوكيناكيس والبولندي كاميل متشرزاك.

ويسعى ديوكوفيتش، البالغ من العمر 35 عاما، للتتويج باللقب لمعادلة رقم الأمريكي بيت سامبراس ثاني أكثر المتوجين بلقب ويمبلدون بواقع 7 مرات، وحينها سيبتعد بلقب واحد عن روجر فيدرر، صاحب الرقم القياسي (8 ألقاب).

تأهل كاميرون نوري

وفاز كاميرون نوري المصنف التاسع على الإسباني بابلو أندوخار 6/0 و7/6 و6/3، ليمنح بريطانيا فوزها الأول في بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام.

وفي الوقت الذي سينصب فيه أغلب التركيز في الملعب الرئيسي على البريطانية إيما رادوكانو ومواطنها آندي موراي في وقت لاحق اليوم، فإن نوري حقق الانتصار في الملعب رقم 2.

وسيطر نوري، الذي يلعب بيده اليسرى ويتصدر تصنيف لاعبي بريطانيا في منافسات فردي الرجال، على المجموعة الأولى أمام منافسه البالغ عمره 36 عاما والذي بدا أنه لا يشعر بالراحة على الأرضية العشبية.

وكسر أندوخار، الذي خرج من الدور الأول ست مرات في ثماني مشاركات سابقة في ويمبلدون، إرسال نوري في وقت مبكر من المجموعة الثانية، لكن اللاعب البريطاني تعافى وفاز بالمجموعة بعد شوط فاصل.

ونجح نوري في كسر إرسال منافسه في الشوط الثالث من المجموعة الثالثة وكان على أعتاب حسم المباراة أثناء التقدم 5-3 لكنه أضاع ثلاث فرص قبل أن تتوقف المباراة بسبب هطول الأمطار بغزارة.

وبعد استئناف اللعب، استكمل نوري المهمة بضربة خلفية، لينتزع بطاقة الظهور في الدور الثاني.