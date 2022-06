العداءة شيريكا جاكسون تحقق ثالث أسرع زمن في التاريخ بسباق 200 متر

سجلت شيريكا جاكسون ثالث أسرع زمن على مر العصور في سباق 200 متر، بعدما أنهت السباق في 21.55 ثانية لتحقق ثنائية السرعة في البطولة الجامايكية لألعاب القوى الليلة الماضية في كينغستون.

وأضافت العداءة البالغ عمرها 27 عامًا لقب سباق 200 متر إلى لقب سباق 100 متر الذي حققته يوم الجمعة.

واحتلت إيلين طومسون-هيرا المركز الثاني بزمن بلغ 22.05 ثانية، بينما جاءت شيلي-آن فريزر-برايس في المركز الثالث بزمن 22:14 ثانية.

وسجلت الراحلة فلورنس غريفيث غوينر رقمها القياسي العالمي الذي صمد طويلًا والبالغ 21.34 ثانية في 1988، بينما سجلت طومسون-هيرا 21:53 ثانية لتحقق ثنائية السرعة في أولمبياد طوكيو العام الماضي وهما أسرع زمنين في التاريخ.

وردًّا على سؤال هل توقعت تسجيل هذا الزمن؟ قالت جاكسون لرويترز ”بصراحة لا. لم أتوقع تسجيل هذا الزمن السريع“.

ولم تكن جاكسون الفائزة ببرونزية سباق 100 متر في طوكيو راضية تمامًا عن الأداء.

وأضافت ”في الأسابيع الثلاثة المقبلة سأعمل مع المدرب بول فرانسيس لتصحيح الأخطاء وتحسين بعض الأمور“.

وفاز أندرو هودسون، الذي أبدل الولاء أخيرًا ليدافع عن ألوان جامايكا بدلًا من الولايات المتحدة، بسباق 200 متر للرجال في 20.10 ثانية متفوقًا على يوهان بليك الذي سجل 20.31 ثانية ونايجل إيليس الذي سجل 20.41 ثانية.

Shericka Jackson 🇯🇲 runs legal 21.55 in women’s 200m at the JAAA Champ. 3rd fastest of all time‼️

pic.twitter.com/9GDljjknbr

— TFCoachesClinic (@TFCoaches) June 27, 2022