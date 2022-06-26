لا تهتم بما هو رائع.. كيريوس ينتقد لوائح الملابس الصارمة في ويمبلدون

قال نيك كيريوس اليوم الأحد إنه يفضل ارتداء ملابس سوداء عند المشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس بدلا من الملابس البيضاء بالكامل حيث إن البطولة لا تهتم بما يبدو ”رائعا“ على أرض الملعب.

وتشتهر البطولة الكبرى المقامة على الملاعب العشبية بإجبار اللاعبين على ارتداء الملابس البيضاء فقط وليس أي لون آخر، كما يتم قياس عرض الألوان على العنق أو الأكمام للتأكد من أنه لا يزيد عن 1 سنتيمتر.

ديوكوفيتش يتطلع للتعويض في ويمبلدون وسط موسم عاصف https://t.co/4Cy7OfHDv6 pic.twitter.com/ZezwtNdyzp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 24, 2022

وأضاف كيريوس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة البريطاني بول جوب المشارك ببطاقة دعوة في الدور الأول: ”أردت دائما ارتداء الملابس السوداء بالكامل، لكني لا أعتقد أن (اللوائح) ستتغير، لا أعلم“.

وأضاف: ”أعتقد أنه سيكون من الرائع السماح بوضع عصابة رأس أو يد سوداء على سبيل المثال، أعتقد سيكون رائعا، من الواضح أن ويمبلدون لا تهتم بما هو رائع… لا أعتقد أن هذا الأمر سيتغير على الإطلاق“.

لكن المكانة المرموقة لويمبلدون كانت كافية لجذب كيريوس للمنافسة في البطولة على الرغم من تجريدها من نقاط التصنيف بسبب حظر مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء.

ورغم تجريدها من نقاط التصنيف، وضع منظمو جائزة مالية قياسية بلغت 40.3 مليون جنيه إسترليني (49.42 مليون دولار).

نادال وقدمه تحت المجهر في سعيه للقبه الثالث ببطولة ويمبلدون https://t.co/DatGNJyoPp pic.twitter.com/wsaciEiPWU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 24, 2022

وأشار كيريوس، الذي أوضح عدم رضاه عن حظر مشاركة دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميا، إلى أنه لا يختار المشاركة في البطولات بناء على نقاط التصنيف.

وتابع: ”عندما كنت طفلا، كنت أشاهد ويمبلدون وكنت أريد المشاركة، ولم أكن أفكر في نقاط التصنيف. كنت أفكر في اللعب في أشهر بطولة في العالم، لهذا السبب أنا هنا“.

وأتم: ”البعض (يقولون): ‭’‬لن أشارك في ويمبلدون بسبب نقاط التصنيف وسأشارك في بطولات التحدي‭’‬“.

وأضاف: ”عندما أجلس مع أطفالي في المستقبل، لن أكون فخورا بالقول إنني شاركت في بطولة التحدي بدلا من ويمبلدون، سأختار اللعب في ويمبلدون كل يوم في الأسبوع“.

والسويسري روجر فيدرر أكثر لاعب نال لقب بطولة ويمبلدون للرجال برصيد 8 ألقاب، آخرها عام 2017، ويتبعه الأمريكي بيت سامبراس ونال 7 ألقاب، ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش وحصد اللقب 6 مرات، بينها آخر ثلاث نسخ، علما أنه تم إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا.