مايك تايسون يكشف سبب عدم عمله في مجال تدريب الملاكمين نهائيا

أكد الملاكم الأمريكي الأسطورة مايك تايسون أنه لا يملك الصبر حتى يعمل مدربا ويقود ملاكمين آخرين لتحقيق نتائج رائعة مثلما فعل في شبابه.

ويعتبر بطل الوزن الثقيل الأسطوري أحد أفضل المقاتلين في تاريخ اللعبة، حيث تنافس مع عظماء مثل إيفاندر هوليفيلد ولينوكس لويس وفرانك برونو.

ولا يزال تايسون يشارك في الملاكمة بعد أن استمر في القتال بعد التقاعد عندما ارتدى قفازاته وقاتل روي جونز جونيور في مباراة استعراضية رائعة.

وعلى الرغم من استمراره في التدريب مع مدربه الخاص، فقد اعترف تايسون أنه لن يكون لديه وقت لتدريب المقاتلين الآخرين مع التركيز على مشاريعه التجارية الأخرى.

وقال تايسون خلال الحلقة الأخيرة من بودكاست HotBoxin الخاص به: ”ليس لدي هذا النوع من الصبر، لن أستيقظ كل صباح لإحضار هذا الرجل (الملاكم) والتأكد من أنه يركض ويقوم بالتمارين وكل تلك الأشياء.

”لقد تلقيت كل اللكمات حتى لا يضطر أطفالي إلى تلقي اللكمات، ليس لدي وقت لأفعل أشياء تجارية أخرى، وليس لدي الوقت لأكون في صالة الألعاب الرياضية كل يوم وطوال اليوم. هذا ما يقضيه المدرب طوال اليوم وكل يوم في صالة الألعاب الرياضية“.

