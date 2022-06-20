الكرملين: لاعبة السلة الأمريكية بريتني غرينر خالفت القانون وستواجه المحاكمة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم الإثنين إن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر المحتجزة في روسيا ستواجه محاكمة جنائية.

ونقلت الوكالة عن دميتري بيسكوف قوله في مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية: ”لماذا نطلق عليها رهينة؟ لقد خالفت القانون الروسي، والآن تواجه محاكمة جنائية“.

وأضاف المسؤول الروسي ”لا يتعلق الأمر باحتجازها كرهينة“.

وقبل أسابيع احتجزت إدارة الجمارك في مطار شيرميتيفو في موسكو لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر الناشطة في فريق فينكس ميركوري في دوري المحترفات الأمريكي، وفريق يكاترينبورغ في الدوري الروسي، بعد الادعاء بوجود مخدرات في حقبتها، ما قد يعرضها للسجن لمدة بين 5 و10 سنوات.

وحاولت السلطات الروسية إخفاء هوية اللاعبة، ولم تكشف بالتحديد تاريخ احتجازها، واكتفت بالقول إنه تم في فبراير الماضي، قبل أن تكشف وسائل إعلام أمريكية هوية اللاعبة.

وكلف الرئيس الأمريكي جو بايدن فريق السفارة الأمريكية في روسيا بالعمل على قضية اللاعبة التي تبلغ من العمر 31 عاما، ومحاولة الإفراج عنها.

ونجحت بريتني غرينر في الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.

ويأتي اعتقال غرينر في وقت يشهد توترًا شديدًا بين الولايات المتحدة وروسيا عقب غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعمل على القضية وهي على اتصال بالفريق القانوني لغرينر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها وكالة ”رويترز“ إن المسؤولين يعملون على الوصول إلى القنصلية مع جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا.

وقال المتحدث: ”طلبنا مرارا السماح للقنصلية بمقابلة هؤلاء المعتقلين ونمنع باستمرار من الوصول، يجب على روسيا أن تتقيد بالتزاماتها القانونية وتسمح لنا بتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا“.