تغيير الجنسية يسمح للاعبة مولودة في روسيا بالمشاركة في ويمبلدون للتنس

ستتمكن ناتيلا دزالاميدزه، المولودة في موسكو، من المنافسة في بطولة ويمبلدون للتنس رغم الحظر المفروض على مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في نسخة العام الجاري بعد أن غيرت جنسيتها لتمثل جورجيا.

ودخلت اللاعبة البالغ عمرها 29 عاما قائمة المشاركات في مسابقة زوجي السيدات في ويمبلدون على أنها من جورجيا، إذ من المقرر أن تشكل ثنائيا مع شريكتها الصربية أليكساندرا كرونيتش.

كما يشير موقع اتحاد اللاعبات المحترفات إلى دزالاميدزه على أنها من جورجيا.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، منع نادي عموم إنجلترا لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في ويمبلدون بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي تصفه موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“، وكانت روسيا البيضاء منطقة انطلاق رئيسة للغزو.

وقال نادي عموم إنجلترا إنه ليس طرفا في تغيير أي لاعب لجنسيته.

