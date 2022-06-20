تغيير الجنسية يسمح للاعبة مولودة في روسيا بالمشاركة في ويمبلدون للتنس

ستتمكن ناتيلا دزالاميدزه، المولودة في موسكو، من المنافسة في بطولة ويمبلدون للتنس رغم الحظر المفروض على مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في نسخة العام الجاري بعد أن غيرت جنسيتها لتمثل جورجيا.

ودخلت اللاعبة البالغ عمرها 29 عاما قائمة المشاركات في مسابقة زوجي السيدات في ويمبلدون على أنها من جورجيا، إذ من المقرر أن تشكل ثنائيا مع شريكتها الصربية أليكساندرا كرونيتش.

كما يشير موقع اتحاد اللاعبات المحترفات إلى دزالاميدزه على أنها من جورجيا.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، منع نادي عموم إنجلترا لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في ويمبلدون بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي تصفه موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“، وكانت روسيا البيضاء منطقة انطلاق رئيسة للغزو.

وقال نادي عموم إنجلترا إنه ليس طرفا في تغيير أي لاعب لجنسيته.

🔺 NEW: A Russian tennis player has circumvented Wimbledon’s ban on all competitors from her country by changing her nationality to Georgian https://t.co/CikjWqpTlt — The Times (@thetimes) June 19, 2022

وقال متحدث باسم النادي لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني ”جنسية أي لاعب والتي يتم تعريفها بالعلم الذي يدافع عن ألوانه في منافسات المحترفين هي عملية تحكمها قواعد اتحاد المحترفين والمحترفات والاتحاد الدولي للتنس“.

ولم يرد اتحاد المحترفات والاتحاد الدولي للتنس على الفور على طلب للتعقيب.

وتم تجريد البطولة الكبرى المقامة على ملاعب عشبية والتي تنطلق في الـ27 من يونيو/ حزيران من نقاط التصنيف، بسبب قرار نادي عموم إنجلترا استبعاد مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الاتحاد الأمريكي للتنس إنه سيسمح للاعبي روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة في أمريكا المفتوحة هذا العام تحت علم محايد.