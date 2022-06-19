السعودية تعلن استضافة نزال أولكسندر أوسيك وأنطوني جوشوا بمدينة جدة

أعلنت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية أن مدينة جدة ستستضيف النزال بين أولكسندر أوسيك البطل الموحد لألقاب الوزن الثقيل للملاكمة وأنطوني جوشوا في أغسطس المقبل.

وأصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانًا مشتركًا اليوم الأحد مع شركة (ماتش روم) التابعة للمروج إيدي هيرن، قالت فيه إن لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة ”نزال البحر الأحمر“، بين الأوكراني أولكسندر أوسيك والبريطاني أنتوني جوشوا، سيقام في مدينة جدة يوم 20 أغسطس (آب) 2022.

🗓| 20 أغسطس 2022 جدة تحتضن #نزال_البحر_الأحمر لحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة بين "🇺🇦 أولكسندر أوسيك" و "🇬🇧 أنتوني جوشوا" pic.twitter.com/rWBgDuoZH8 — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 19, 2022

وفاز أوسيك على جوشوا في ملعب توتنهام هوتسبير في سبتمبر أيلول الماضي، لينتزع الملاكم الأوكراني ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة.

وسيحصل الملاكم البريطاني البالغ عمره 32 عاما على فرصة التعويض في جدة.