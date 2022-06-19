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رياضة

السعودية تعلن استضافة نزال أولكسندر أوسيك وأنطوني جوشوا بمدينة جدة
تاريخ النشر: 19 يونيو 2022 17:56 GMT
تاريخ التحديث: 19 يونيو 2022 19:00 GMT

السعودية تعلن استضافة نزال أولكسندر أوسيك وأنطوني جوشوا بمدينة جدة

أعلنت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية أن مدينة جدة ستستضيف النزال بين أولكسندر أوسيك البطل الموحد لألقاب الوزن الثقيل للملاكمة وأنطوني جوشوا في أغسطس

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلنت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية أن مدينة جدة ستستضيف النزال بين أولكسندر أوسيك البطل الموحد لألقاب الوزن الثقيل للملاكمة وأنطوني جوشوا في أغسطس المقبل.

وأصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانًا مشتركًا اليوم الأحد مع شركة (ماتش روم) التابعة للمروج إيدي هيرن، قالت فيه إن لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة ”نزال البحر الأحمر“، بين الأوكراني أولكسندر أوسيك والبريطاني أنتوني جوشوا، سيقام في مدينة جدة يوم 20 أغسطس (آب) 2022.

وفاز أوسيك على جوشوا في ملعب توتنهام هوتسبير في سبتمبر أيلول الماضي، لينتزع الملاكم الأوكراني ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة.

وسيحصل الملاكم البريطاني البالغ عمره 32 عاما على فرصة التعويض في جدة.

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