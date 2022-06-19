التونسية أنس جابر تتوج ببطولة برلين للتنس

توجت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر بلقب دورة برلين للتنس التي تقام على الأراضي العشبية، بفوزها اليوم الأحد، على السويسرية بليندا بنسيتش بمجموعتين لصفر.

وفازت أنس جابر 6 – 3 و2 – 1 بعدما اضطرت اللاعبة السويسرية للانسحاب بعد 11 دقيقة من اللعب في المجموعة الثانية؛ بسبب إصابة في قدمها.

وحاولت اللاعبة السويسرية الصمود، لكنها اضطرت في النهاية إلى الانسحاب أثناء تقدم أُنس 2-1 في المجموعة الثانية.

وفي الوقت الذي وجهت فيه الجماهير التحية للاعبتين، كانت اللاعبة التونسية منشغلة بمساعدة بنتشيتش في تلقي العلاج، حيث أحضرت لها الثلج لوضعه على كاحلها.

وثأرت أنس جابر، المصنفة الرابعة عالميا، من خسارتها لنهائي دورة تشارلستون الأمريكية لهذا العام ضد بنسيتش بالذات بمجموعتين لمجموعة 1 – 6 و7 – 5 و4 – 6.

وهذا اللقب الثاني لأنس جابر هذا العام بعد فوزها بدورة مدريد، ويأتي تعويضا عن خروجها المخيب من دورة رولان جاروس من الدور الأول.

وخسرت أُنس مجموعة واحدة خلال البطولة، وستحاول الحفاظ على مستواها المميز عندما تنطلق بطولة ويمبلدون يوم 27 يونيو حزيران.

وكانت اللاعبة التونسية قد أحرزت لقب بطولة مدريد المفتوحة الشهر الماضي، وأصبحت ثاني لاعبة فقط تفوز بأكثر من لقب هذا العام بعد إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا.

وستتقدم أُنس إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي يوم الاثنين.