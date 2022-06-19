أسامة الملولي عن إنجاز نجيب بلهادي: وصمة عار وأكبر كذبة في تاريخ الرياضة التونسية

رفض بطل السباحة الأولمبي التونسي أسامة الملولي، وصف ما فعله مواطنه نجيب بالهادي بالإنجاز، قائلا إنه ”وصمة عار وأكبر كذبة في تاريخ السباحة التونسية“.

وكان السباح التونسي نجيب بالهادي قد تمكن من تحطيم الرقم القياسي العالمي، بعد وصوله، يوم الأحد، إلى شاطئ الحمامات الجنوبية قادما من سواحل يونتيلاريا الإيطالية في سباحة متواصلة لمسافة 155 كم.

وكان نجيب بلهادي قد انطلق في السباحة منذ يوم الخميس الماضي بسواحل المدينة الإيطالية ليصل يوم الأحد إلى شاطئ الحمامات الجنوبية في توقيت 66 ساعة دون انقطاع، حيث إن التوقيت العالمي السابق كان 55 ساعة.

بينما نشر أسامة الملولي، مساء يوم السبت، تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، واصفا ما فعله بلهادي بأنه: ”أكبر كذبة في تاريخ الرياضة التونسية ووصمة عار على السباحة التونسية“.

وأضاف: ”المهزلة الأكبر من هذا أن بوابة الوزارة تعترف بالمهزلة هذه وتشجع السلوكيات هذه وتفتح مجالا إعلاميا مهما لتغليط الرأي العام“.



وكانت وزارة الرياضة التونسية، نوهت عبر صفحتها الرسمية بالإنجاز الذي حققه السباح نجيب بالهادي، بعد قطعه مسافة 155 كلم في البحر دون توقف.

وكتبت: ”في مواصلة لخوض رهان التحديات الرياضية في عالم السباحة الحرة انطلق السباح والبطل التونسي نجيب بالهادي (69 سنة) منذ يوم 15 يونيو في مغامرة جديدة، لتحقيق رقم قياسي جديد بقطعه مسافة 155 كلم سباحة حرة، بعمق مياه بحرية تصل إلى 1500 متر، وذلك لمدة استغرقت بين 60 و70 ساعة، انطلاقا من سواحل إيطاليا إلى الحمامات بتونس“.



يذكر أن نجيب بلهادي يبلغ من العمر 70 عاما، وحقق إنجازات عالمية في ميدان السباحة، كالسباحة في المياه المنخفضة الحرارة، وكان قد قطع سابقا المسافة الفاصلة بين جزيرتي ديوماد الروسية والأمريكية.

كما نجح بالهادي في الحصول على جائزة أطول مداومة في السباحة، وذلك بالبقاء داخل المياه لمدة 76 ساعة و30 دقيقة، وهو أطول وقت تسجله سباحة المداومة في التاريخ وفقًا للعديد من وسائل الإعلام التونسية.