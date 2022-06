نعومي أوساكا تنسحب من ويمبلدون بسبب إصابة في وتر العرقوب

أعلنت نعومي أوساكا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، اليوم السبت، انسحابها من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب إصابة في وتر العرقوب.

وأصيبت اللاعبة اليابانية في بطولة مدريد، مما اضطرها للغياب عن بطولة روما التي تمثل مسابقة إعدادية لبطولة فرنسا المفتوحة.

وكانت أوساكا قد قالت منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو: ”أركض على جهاز المشي تحت الماء لأن وتر العرقوب لا يزال مصابا، لا بد أنني أتقدم في العمر، أو شيء من هذا القبيل“.

وقالت اللاعبة اليابانية اليوم السبت: ”لا يزال وتر العرقوب غير سليم، لذا سأراكم النسخة المقبلة“.

my Achilles still isn’t right so I’ll see you next time 🥹🌱👋🏾 pic.twitter.com/mryWdKnitN

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) June 18, 2022