نعومي أوساكا تنسحب من ويمبلدون بسبب إصابة في وتر العرقوب

أعلنت نعومي أوساكا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، اليوم السبت، انسحابها من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب إصابة في وتر العرقوب.

وأصيبت اللاعبة اليابانية في بطولة مدريد، مما اضطرها للغياب عن بطولة روما التي تمثل مسابقة إعدادية لبطولة فرنسا المفتوحة.

وكانت أوساكا قد قالت منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو: ”أركض على جهاز المشي تحت الماء لأن وتر العرقوب لا يزال مصابا، لا بد أنني أتقدم في العمر، أو شيء من هذا القبيل“.

وقالت اللاعبة اليابانية اليوم السبت: ”لا يزال وتر العرقوب غير سليم، لذا سأراكم النسخة المقبلة“.

my Achilles still isn’t right so I’ll see you next time 🥹🌱👋🏾 pic.twitter.com/mryWdKnitN — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) June 18, 2022

وقالت أوساكا، الحاصلة على أربعة ألقاب في البطولات الكبرى، بعد الخسارة في رولان جاروس إنها غير متأكدة بنسبة 100 بالمئة إذا كان بوسعها اللعب في الأراضي العشبية هذا الموسم.

وقرر اتحاد المحترفين واتحاد المحترفات تجريد بطولة ويمبلدون من نقاط التصنيف بعدما قال نادي عموم إنجلترا إنه لن يسمح للاعبين من روسيا وروسيا البيضاء بالمشاركة عقوبة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وردت أوساكا وقالت إن اللعب في بطولة كبرى دون إمكانية الحصول على نقاط لن يساعدها في التقدم في التصنيف، وأكدت أن هذا القرار قلل من دوافعها للمشاركة.

وانسحبت أوساكا، المصنفة 43، من بطولة ويمبلدون العام الماضي ”لأسباب شخصية“ وبعد شهر واحد من عدم استكمال بطولة فرنسا المفتوحة لأسباب تتعلق بالصحة النفسية.