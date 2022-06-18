تايسون فيوري لا يستبعد العودة من الاعتزال مقابل نصف مليار جنيه إسترليني

قال البريطاني تايسون فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي لوزن الثقيل إنه اعتزل الملاكمة لكنه يمكنه الرجوع عن قراره والعودة للحلبة من جديد مقابل 500 مليون جنيه إسترليني (611.20 مليون دولار).

وفاز فيوري بالضربة القاضية الفنية على مواطنه ديليان وايت في أبريل نيسان الماضي ليحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي، قبل أن يبلغ المشجعين أنه سيلتزم بوعده لزوجته بالاعتزال.

وقال فيوري لصحيفة ”ديلي تليغراف“ اليوم السبت: ”فزت بكل شيء. لأن المقاتل يمكنه القيام بما يريد أن يفعله المقاتل..، لكن المسيرة مع الملاكمة انتهت“.

وأضاف فيوري ”انتهت مسيرتي مع الملاكمة وقتال المحترفين. قمت بكل ما طلب مني وهزمت جميع المنافسين الذين واجهتهم حتى أكون قادرا على الحياة بعد ذلك. أليس هذا رائعا وجميلا؟“.

وقال فيوري (33 عاما) ردا على سؤال حول حجم المبلغ الذي يمكن أن يغريه بالعودة إلى الحلبة ”500 مليون جنيه إسترليني.. لكن حتى يتحقق هذا أبقى بعيدا“.

وفي أبريل نيسان الماضي قالت باريس زوجة فيوري إن زوجها يمكن أن يعود للحلبة فقط لخوض نزال على اللقب العالمي الموحد لوزن الثقيل.

غير قانوني

وفي أبريل الماضي قال ديليان وايت إن تايسون فيوري فاز عليه بشكل غير قانوني خلال نزالهما الأخير، وطالب بإعادة النزال بعد هزيمته بالضربة القاضية الفنية في الجولة السادسة في ملعب ويمبلي.

وبدا أن فيوري دفع مواطنه البريطاني بعد توجيه ضربة هائلة له قبل ثانية واحدة على نهاية الجولة، ما أجبر في النهاية الحكم مارك ليسون على إيقاف النزال.

وقال وايت لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”شعرت بدوار وحاولت استجماع قوتي ودفعني بشكل غير قانوني لأسقط على الحبال“.

وأضاف: ”لم نكن في مباراة للمصارعة، كان نزالا في الملاكمة. كان يجب أن يُسمح لي بوقت إضافي للتعافي وبعدها الاستمرار في القتال، لقد باغتني، لا شك في ذلك.. اتخذ الحكم قرارا سيئا“.