قندس يخطف الأنظار في تجارب سباق كندا للفورمولا 1 (فيديو)

كاد سباق جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أن يأخذ منعطفا مختلفا وخطيرا بعد أن اخترق فأر (قندس) حلبة جيل فيلنيف في مونتريال في التجارب الأولى للسباق الذي سينطلق يوم الأحد.

وعبر قندس الحلبة بين المنعطفين الثاني والثالث خلال حصة التجارب الأولى، حيث أبطأ إستيبان أوكون من سرعته بالفعل عندما هرب الفأر من أمامه، لكنه اقترب جدًا من أن يصطدم بسيارة سائق فيراري كارلوس ساينز.

