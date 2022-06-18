قندس يخطف الأنظار في تجارب سباق كندا للفورمولا 1 (فيديو)

كاد سباق جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أن يأخذ منعطفا مختلفا وخطيرا بعد أن اخترق فأر (قندس) حلبة جيل فيلنيف في مونتريال في التجارب الأولى للسباق الذي سينطلق يوم الأحد.

وعبر قندس الحلبة بين المنعطفين الثاني والثالث خلال حصة التجارب الأولى، حيث أبطأ إستيبان أوكون من سرعته بالفعل عندما هرب الفأر من أمامه، لكنه اقترب جدًا من أن يصطدم بسيارة سائق فيراري كارلوس ساينز.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إنه يمكن رؤية القندس وهو يقترب جدًا من الإطار الأمامي الأيمن لسيارة الإسباني ساينز.

وأُجبر السائق أليكس ألبون أيضًا على الانحراف إلى اليسار لتفادي الحيوان أثناء عبوره مسار الحلبة. ويمثل هذا القندس مشكلة سيئة السمعة في سباق جائزة كندا الكبرى، مع العديد من حالات الفشل الوشيك على مدار العقد الماضي.

وأُجبر فيليبي ماسا على مراوغة واحدة بين المنعطفين السابع والثامن خلال سباق 2015. واكتشف لويس هاميلتون واحدًا يجري في الجزء الداخلي من المنعطف الثاني في عام 2017، بينما اكتفى كيمي رايكونن بالتحذير من حادثة قندس في عام 2019.

وقال السائق الفنلندي: ”ذلك الحيوان يركض حول الحلبة قبل أن ينعطف في منتصف الحلبة. لسوء الحظ، أصاب رومان غروجان أحدها في جائزة كندي الكبرى ما أدى إلى إتلاف جناح سيارته في هذه العملية“.



وبعد السباق، بدا غروجان غاضبًا من انسحابه العشوائي، ما يشير إلى أنه كان ينبغي على الحراس فعل المزيد للقبض على الحيوان. قائلا ”إنه أمر مخيب للآمال بعض الشيء لأنهم عرضوه على التلفزيون قبل بداية التجارب في المنعطف 13“.

”وهذا بالضبط المكان الذي ضربته فيه. أنا مندهش من أنهم لم يحركوه. بالطبع، إنه عار على جناحنا الأمامي أيضًا“.



وخطف القندس الأنظار من مشكلة ”الارتدادات“، التي تسبب آلاما للسائقين ببعض السيارات وأبرزها مرسيدس، حين مر بالحلبة أمام ساينز. وتجنب السائق الإسباني الاصطدام بالحيوان المحظوظ بفارق ضئيل.

وعادت منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى كندا لأول مرة منذ 2019 بتسجيل ماكس فرستابن سائق رد بول أسرع زمن في التجارب الحرة بينما كان ساينز سائق فيراري قريبا من ”الاصطدام بالقندس“ في الحلبة.