NBA.. غولدن ستيت يهزم بوسطن سيلتكس وينال اللقب.. وستيفن كاري أفضل لاعب في النهائيات

تُوج غولدن ستيت ووريورز بطلا لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، بعدما تغلب 4/2 على بوسطن سيلتكس في سلسلة مباريات النهائي بالفوز 103/90.

وقاد ستيفن كاري فريقه للفوز 103/90 على ملعب سيلتيكس، في المباراة السادسة في سلسلة النهائي، بعد أن سجل 34 نقطة إضافة لنحو 7 متابعات حاسمة و7 تمريرات حاسمة.



واختير ستيفن كاري لأول مرة في مشواره أفضل لاعب في النهائيات.

وسجل زميله أندرو ويغينز 18 نقطة، ليسهم هو الآخر في تتويج وريورز بسابع لقب في مشواره بعدما حصد البطولة أعوام 1947 و1956 و1975 و2015 و2017 و2018، وهذا اللقب الرابع في آخر 8 أعوام لغولدن ستيت ووريورز.

ومن لاعبي بوسطن سيلتكس، لم يتمكن النجم جيسون تيتوم من تسجيل سوى 13 نقطة و3 متابعات و7 تمريرات حاسمة، مقابل 34 نقطة لجايلين براون.

وبفوزه في المباراة الثالثة على التوالي في النهائيات، التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات، حصد غولدن ستيت ووريورز اللقب دون الحاجة لخوض المباراة السابعة التي كانت ستقام على ملعبه بسان فرانسيسكو يوم الأحد المقبل.



بهذه الخسارة، فشل بوسطن سيلتكس في العودة إلى التتويج باللقب لأول مرة منذ 14 عامًا وحصد اللقب 18 في تاريخه، والذي كان سيفض به الشراكة مع لوس أنجلوس ليكرز كأكثر فريقين تتويجا بالبطولة بواقع 17 مرة.

ونال لوس أنجلوس ليكرز اللقب 17 مرة، مقابل 16 لبوسطن سلتيكس، و6 ألقاب لشيكاغو بولز، و5 لسان أنطونيو سبيرز.

ونال غولدن ستيت ووريورز اللقب في مواسم 2014/2015، و2016/2017، و2017/2018، و2021/2022.



أفضل لاعب

وفاز ستيفن كاري بجائزة MVP Finals لأفضل لاعب في نهائيات NBA، لأول مرة في مشواره.

وجاء فوز كاري، البالغ من العمر 34 عامًا، بالجائزة المعروفة أيضًا باسم ”بيل راسل“، بعدما لعب دورا أساسيا في سلسلة النهائيات على حساب بوسطن سيلتكس.

وفي المرات الثلاث الأخيرة التي توج فيها غولدن ستيت ووريورز بلقب NBA، لم يحصل كاري على جائزة أفضل لاعب، وذهبت إلى أندريه إجودالا في 2015، وكيفن دورانت في 2017 و2018.

وعلق كاري على فوزه بالجائزة وقال: ”أحمد الله كل يوم لأنني تمكنت من لعب هذه الرياضة بأقصى مستوى ومع هؤلاء الأشخاص الرائعين“.

وأضاف: ”في بداية الموسم لم يتوقع أحد أننا سنصل إلى هنا. إنه أمر لا يصدق“.

