كلاعبين محايدين.. السماح للاعبي روسيا وبيلاروسيا المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح للاعبين الروس ولاعبي روسيا البيضاء بالمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام ولكن كلاعبين محايدين في قرار يتناقض بوضوح مع قرار بطولة ويمبلدون بمنع نفس اللاعبين من المشاركة فيها.

ودفع قرار ويمبلدون بعدم السماح للاعبي روسيا وروسيا البيضاء بالمشاركة في منافساتها في وقت لاحق هذا الشهر باتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات بحرمان البطولة من نقاط التصنيف.

ويمنع قرار ويمبلدون لاعبين مثل الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميًا للرجال من اللعب في نادي عموم إنجلترا، لكن الاتحاد الأمريكي قال إن اللاعبين الروس ولاعبي روسيا البيضاء سيكونون موضع ترحيب في فلاشينج ميدوز.

وقال إيان هيويت رئيس نادي عموم إنجلترا للتنس: ”إلى جانب منظمي البطولات الكبرى الأخرى، فإن الاتحاد الدولي للتنس واتحاد اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات والاتحاد الأمريكي للتنس الذي يدير بطولة أمريكا المفتوحة أدانوا سابقًا ولا يزالون يدينون الغزو غير المبرر والظالم لأوكرانيا من قبل روسيا.

”أيَّد الاتحاد الأمريكي للتنس الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي على اتحادي التنس في روسيا وروسيا البيضاء، وبالتالي على جميع المسابقات الدولية للفرق، وتوجيه اللاعبين في الدولتين باللعب كمحايدين عند المنافسة خارج مسابقات الفرق الدولية“.

وسيسمح قرار الاتحاد الأمريكي لميدفيديف بالدفاع عن لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى بعد فوزه على نوفاك ديوكوفيتش في نهائي، العام الماضي، ليحرم اللاعب الصربي من الفوز بكافة البطولات الأربع الكبرى في عام ميلادي واحد.

وقال إيان هيويت رئيس نادي عموم إنجلترا للتنس، في أبريل/ نيسان الماضي، إن توجيهات الحكومة البريطانية لم تسمح للاعبين بالمنافسة في بطولة ويمبلدون بناء على تصنيفهم.

وأضاف أن هناك خيارين متاحين، وهما رفض المشاركة، أو السماح بالمشاركة، ولكن في ظل توضيحات مكتوبة ومحددة من اللاعبين فرادى، مضيفًا أن نادي عموم إنجلترا اتخذ ”القرار الممكن والأكثر مسؤولية في ظل هذه الظروف“.

وذكر الاتحاد الأمريكي للتنس: ”ندرك أن كل اتحاد ومؤسسة يجب أن يتعامل مع ظروف متفردة تؤثر على قراراته.

”بناء على ظروفنا الخاصة، سيسمح الاتحاد الأمريكي لجميع اللاعبين المؤهلين، بغض النظر عن الجنسية، بالمنافسة في بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2022“.

وتم السماح للاعبين من روسيا وروسيا البيضاء باللعب في بطولة فرنسا المفتوحة أيضًا.

ومنع اتحاد لاعبي التنس المحترفين، واتحاد اللاعبات المحترفات، روسيا، وروسيا البيضاء، من المشاركة في منافسات الفرق الدولية بعد الغزو، الذي تصفه موسكو بأنه ”عملية خاصة“، لكنهما سمحا للاعبين من البلدين بالمنافسة بصفتهم محايدين.

وتبدأ منافسات القرعة الرئيسة في بطولة أمريكا المفتوحة، يوم 29 أغسطس/ آب.