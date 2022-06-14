سيرينا وليامز تنال بطاقة دعوة للمشاركة في ويمبلدون

أعلن المنظمون، اليوم الثلاثاء، أن الأمريكية سيرينا وليامز حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس هذا الشهر.

ولم تشارك سيرينا (40 عاما) في بطولات اتحاد المحترفات منذ خروجها من الدور الأول في بطولة ويمبلدون العام الماضي؛ بسبب الإصابة.

وأحرزت سيرينا اللقب سبع مرات في نادي عموم إنجلترا.

The stage awaits. Our 7-time champion @serenawilliams will return to Wimbledon as a wild card this summer for her 21st appearance pic.twitter.com/7ddMAv7mOq — Wimbledon (@Wimbledon) June 14, 2022

كما نشرت وليامز (40 عامًا) عبر حسابها على إنستغرام صورة لحذائها الرياضي على ملعب عشبي مرفقة بتعليق: ”أس دبليو (سيرينا وليامز) وأس دبليو 19 (الرمز البريدي لويمبلدون). إنه موعد. 2022، أراكم هناك“.

وغابت سيرينا عن المنافسات منذ إصابتها في القدم خلال مباراتها في الدور الأول من ويمبلدون العام الفائت؛ ما أدى إلى تراجعها إلى المركز 1208 في التصنيف العالمي.

وتوجت سيرينا بسبعة ألقاب في منافسات الفردي في ويمبلدون، آخرها في 2016، و6 مع شقيقتها فينوس في زوجي السيدات.

ومن غير الواضح في أي منافسات ستشارك، علمًا بأنها خاضت مع البريطاني أندي موراي الزوجي المشترك في 2019.

ومنذ تتويجها بآخر ألقابها الكبرى في أستراليا 2017، لا تزال الأمريكية تبحث عن لقبها الـ24 لمعادلة الرقم القياسي باسم الأسترالية مارغاريت كورت، علمًا بأنها خسرت 4 مباريات نهائية في الغراند سلام حينها: (ويمبلدون 2018 و2019، والولايات المتحدة 2018 و2019).