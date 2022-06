سيرينا وليامز تنال بطاقة دعوة للمشاركة في ويمبلدون

أعلن المنظمون، اليوم الثلاثاء، أن الأمريكية سيرينا وليامز حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس هذا الشهر.

ولم تشارك سيرينا (40 عاما) في بطولات اتحاد المحترفات منذ خروجها من الدور الأول في بطولة ويمبلدون العام الماضي؛ بسبب الإصابة.

وأحرزت سيرينا اللقب سبع مرات في نادي عموم إنجلترا.

The stage awaits.

Our 7-time champion @serenawilliams will return to Wimbledon as a wild card this summer for her 21st appearance pic.twitter.com/7ddMAv7mOq

— Wimbledon (@Wimbledon) June 14, 2022