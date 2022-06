NBA.. وريورز يهزم سيلتيكس ويصبح على بعد انتصار من لقب دوري السلة الأمريكي

حقق أندرو ويجينز رقمين مزدوجين ليقود جولدن ستيت وريورز للفوز 104-94 على بوسطن سيلتيكس الليلة الماضية ويصبح على بعد انتصار واحد من لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويتقدم وريورز 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل أن يحل ضيفا في بوسطن يوم الخميس.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها سيلتيكس مباراتين متتاليتين في الأدوار الإقصائية هذا الموسم.

لكن سيلتيكس ربما سيخوض المباراة السادسة على أرضه معززا بحقيقة أنه نجا مرتين من الخروج من الأدوار الإقصائية أمام ميلووكي باكس ثم ميامي هيت.

