NBA.. وريورز يهزم سيلتيكس ويصبح على بعد انتصار من لقب دوري السلة الأمريكي

حقق أندرو ويجينز رقمين مزدوجين ليقود جولدن ستيت وريورز للفوز 104-94 على بوسطن سيلتيكس الليلة الماضية ويصبح على بعد انتصار واحد من لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويتقدم وريورز 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل أن يحل ضيفا في بوسطن يوم الخميس.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها سيلتيكس مباراتين متتاليتين في الأدوار الإقصائية هذا الموسم.

لكن سيلتيكس ربما سيخوض المباراة السادسة على أرضه معززا بحقيقة أنه نجا مرتين من الخروج من الأدوار الإقصائية أمام ميلووكي باكس ثم ميامي هيت.

Wiggins to the rack… and 1 💪 Game 5 Live Now on ABC pic.twitter.com/CgbXOAuJss — NBA (@NBA) June 14, 2022

وسيدين ستيفن كري بالفضل لزميليه ويجينز وكلاي طومسون، بعدما قدم اللاعب المخضرم أداء سيئا حيث اكتفى بتسجيل 16 نقطة.

ولأول مرة في 133 مباراة بمسيرته في الأدوار الإقصائية يفشل كري في تسجيل أي رمية ثلاثية، كما توقف سجله بتسجيل رمية ثلاثية واحدة على الأقل في 233 مباراة متتالية بالموسم والأدوار الإقصائية.

وبدا أن وريورز استغل الزخم من المباراة الرابعة عندما انتصر في ملعب سيلتيكس وتقدم 24-8 مستفيدا من الأداء السيئ من ضيفه.

وتحسن أداء جيسون تيتوم وسجل ست نقاط لسيلتيكس لكن ويجينز أحرز ثلاث نقاط لينهي وريورز الربع الأول لصالحه 27-16.

واستهل الفريق الضيف الربع الثاني بتقليص الفارق إلى ست نقاط بفضل روبرت وليامز الذي كاد يغيب عن المباراة بسبب تورم في الركبة.

وأنقذ ويجينز وريورز إذ سجل سبع نقاط لتعود النتيجة إلى 43-32، وحافظ صاحب الأرض على تفوقه حتى نهاية الشوط الأول 51-39.

Jordan Poole with another long-distance buzzer-beater on ABC! pic.twitter.com/zkrcFE2uxC — NBA (@NBA) June 14, 2022

* بداية قوية

وعلى النقيض من المباريات الأربع الماضية، بدأ سيلتيكس الربع الثالث بتسجيل عشر نقاط متتالية بعد تحسن الفريق في الرميات الثلاثية.

وأضاع سيلتيكس أول 12 محاولة من الرميات الثلاثية في أسوأ بداية لفريق في النهائي في 25 عاما.

وأضاف تيتوم رمية ثلاثية ثالثة في أول أربع دقائق لسيلتيكس ليقلص النتيجة إلى 53-52، حيث بدا أن الفريق تعلم الدرس.

وكان وريورز، الساعي للقبه الرابع في ثمانية أعوام، تفوق على سيلتيكس في الربع الثالث في أول أربع مواجهات.

وانتزع سيلتيكس التقدم لأول مرة في المباراة بعد رمية ثلاثية من آل هورفورد حيث كانت الخامسة للفريق.

ووصل الفارق إلى خمس نقاط للفريق الضيف، لكن طومسون سجل رميتين ثلاثيتين ليوقف انهيار وريورز.

وللمرة الثانية سجل جوردان بول رمية ثلاثية مع شارة نهاية الربع الثالث ليتقدم وريورز 75-74، إذ سبق أن فعل ذلك في المباراة الثانية.

وبدأ وريورز الربع الأخير بإحراز عشر نقاط من الثلاثي طومسون وويجينز وبول.

وقلص سيلتيكس الفارق عبر جايلن براون وتيتوم لكن ويجينز واصل تألقه ليعيد النتيجة إلى 89-78 قبل نحو ست دقائق من النهاية.

وباءت محاولات سيلتيكس بالفشل بسبب فقدان الكرة في العديد من الهجمات، حيث وصل الإجمالي إلى 18 مرة كما أضاع الفريق عشر رميات حرة.

واستسلم إيمي أودوكا مدرب سيلتيكس في الدقيقة الأخيرة ليبدأ التفكير في المباراة السادسة.

وأنهى ويجينز المباراة برصيد 26 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على 13 كرة مرتدة، فيما سجل طومسون 21 نقطة.

وكان تيتوم الأكثر تسجيلا في صفوف سيلتيكس وله 27 نقطة.