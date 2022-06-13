البريطاني ريكي لايتفوت يصبح أول رجل في 15 عاما يفوز بسباق أمام الخيول

استخرج العداء البريطاني ريكي لايتفوت كل قوته الهائلة، وفاز بماراثون أمام الخيول لمسافة 22 ميلا في ويلز، ليصبح أول إنسان يتفوق على الحيوان في مثل هذا السباق في 15 عاما.

ونجح لايتفوت (37 عاما) في عبور خط النهاية بعد ساعتين و22 دقيقة و23 ثانية يوم السبت، ليتفوق على الجواد (لين هاوس بوي) بقيادة كيم ألمان الذي جاء متأخرا بفارق دقيقتين وثانية واحدة.

وهذه المرة الثالثة فقط في 41 عاما في تاريخ السباق التي يتفوق فيها إنسان على حصان.

وعادل لايتفوت بذلك إنجاز فلوريان هولتينغر في 2007، وكذلك العداء كيو لوب الذي فعلها قبلها بثلاث سنوات.

وأقيم الماراثون بمشاركة 1200 عداء في منافسة مع فريق من 60 حصانا لمسافة 22 ميلا (35 كيلومترا).

وحصد لايتفوت جائزة قدرها 3500 جنيه إسترليني (4265 دولارا) وقال مازحا إنه قد ينافس في السباق الوطني الكبير للخيول.