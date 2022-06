ماكس فرستابن يفوز بجائزة أذربيجان الكبرى وتعثر فيراري

توج الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام بطلا لسباق جائزة أذربيجان الكبرى الحلقة الثامنة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد بعد تفوقه على جميع منافسيه في حلبة العاصمة باكو المطلة على بحر قزوين بعد انسحاب منافسه شارل لوكلير سائق فيراري من السباق بسبب مشكلة فنية في المحرك بينما احتل زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز المركز الثاني.

وضمن البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس الصعود لمنصة التتويج بعد حصوله على المركز الثالث.

VERSTAPPEN WINS IN BAKU!! 🇦🇿🏆🎉

Perez makes it a Red Bull 1-2, with Russell claiming the final podium place 👏👏👏#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/739ta2h7Th

— Formula 1 (@F1) June 12, 2022