موراي يتأهل إلى نهائي شتوتغارت.. وكيريوس غاضب بسبب "تعليقات عنصرية"

استعاد آندي موراي المصنف الأول عالميًا سابقًا، الكثير من مستواه المميز على الأراضي العشبية، وفاز 7-6 و6-2 على نيك كيريوس ليتأهل إلى نهائي بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس، اليوم السبت، بينما استشاط اللاعب الأسترالي غضبًا وقال إنه تعرض لإساءة عنصرية من مشجع.

وسيظهر موراي في المباراة النهائية للمرة 70 في مسيرته، لكنها المرة الثانية هذا العام بعدما خسر نهائي سيدني، في يناير/ كانون الثاني، وسيخوض هذه المباراة أمام ماتيو بريتيني المصنف الثاني الذي يظهر في أول مباراة نهائية من هذا المستوى هذا الموسم.

وتبادل اللاعبان الكرات كثيرًا خلال المجموعة الأولى، ووصل اللاعبان إلى شوط فاصل، وسدد كيريوس في الشبكة، قبل أن ينجح موراي لاحقًا في حسم أول مجموعة.

وحطم كيريوس مضربه غاضبًا وعوقب بإضافة نقطة لمنافسه بعد خسارة أول مجموعة، واستمر غضبه بعدما ارتكب خطأ مزدوجًا وسمح لموراي بكسر إرساله لأول مرة في المباراة.

A Murray Milestone 👏@andy_murray reaches a 70th career final after defeating Kyrgios 7-6 6-2 in Stuttgart#BOSSOPEN @theweissenhof pic.twitter.com/8ji5w1qemv — Tennis TV (@TennisTV) June 11, 2022

وتعرض اللاعب الأسترالي، الذي اعترض باستمرار على الحكم، لعقوبة باعتباره خاسرًا للشوط، ورفض مواصلة اللعب، وذهب للجلوس على مقعده، لكن مراقب المباراة أقنعه باستئناف اللعب.

وقال كيريوس غاضبًا بعد المباراة إنه عبر عن غضبه بعدما تعرض لإساءة عنصرية.

وكتب كيريوس على ”إنستغرام“: ”متى سيتوقف ذلك؟ التعرض لإساءات عنصرية من الجمهور. أتفهم أن سلوكي ليس الأفضل طوال الوقت، لكن التعليق من نوعية ”أيها الخروف الأسود، اصمت والعب“، مثل هذه التعليقات غير مقبولة“.

وأضاف: ”عندما تفاعلت مع الجماهير تعرضت لعقوبة، هذا فشل“.

وفقد كيريوس تركيزه بعد العقوبة، وارتكب العديد من الأخطاء السهلة، ما سمح لموراي بالفوز بالمجموعة الثانية بشكل أسهل كثيرًا والوصول إلى النهائي.

وقال موراي الذي فاز لآخر مرة بلقب عندما توج في أنتويرب، في 2019: ”كنت أقوى قليلًا خلال الشوط الفاصل. ونجحت برد ضرباته، وكنت الأفضل خلال الشوط الفاصل“.

وأضاف اللاعب البريطاني الذي غاب طويلًا عن الملاعب بسبب سلسلة من الإصابات: ”بكل وضوح في المجموعة الثانية كان كيريوس يشعر بإحباط شديد بسبب أحداث المجموعة الأولى، ولم أضطر للعب بنفس القوة، لكن المجموعة الأولى كانت عالية المستوى“.