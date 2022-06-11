فوربس: تايغر وودز ينضم إلى مايكل جوردان وليبرون جيمس في نادي المليارديرات

قالت مجلة ”فوربس“ إن تايغر وودز انضم إلى مايكل جوردان وليبرون جيمس في مجموعة مختارة من نخبة الرياضيين بثروة لا تقل عن مليار دولار صافية.

وقالت المجلة إن وودز الفائز بالبطولات الكبرى 15 مرة، والذي عاد للمنافسة في بطولة الأساتذة في أبريل نيسان عقب 14 شهرا بعدما كاد يفقد ساقه اليمنى في حادث سيارة، حصد أكثر من 1.7 مليار دولار من أموال الجوائز والرعاية ومشاريع أخرى.

أعلى الرياضيين دخلا في العالم.. ميسي يتصدر قائمة فوربس https://t.co/VEg8PSoTWV pic.twitter.com/P17bWzKsWb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

وأضافت ”فوربس“ أن أرباحه من الغولف تبلغ أقل من 10% من أرباحه من الرياضة، ويعود الجزء الأكبر من صافي ثروته إلى عقود الرعاية والإعلانات مع علامات تجارية مثل نايكي ورولكس.

وكان جوردان، بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ست مرات، أول رياضي يصل إلى هذا الإنجاز، وانضم له ليبرون جيمس بطل المسابقة أربع مرات الأسبوع الماضي فقط، بعد أن قدرت المجلة ثروة لاعب لوس أنجليس ليكرز بمليار دولار.

أعلى الرياضيين دخلا

وفي مايو الماضي أصدرت مجلة ”فوربس“ تقريرا يكشف أعلى الرياضيين دخلا، وتصدر ليونيل ميسي القائمة السنوية وتقدم لاعب باريس سان جيرمان على لاعب السلة الأمريكي ليبرون جيمس وكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

وبلغ دخل ميسي 130 مليون دولار، من بينها 55 مليون دولار مكافآت، خلال فترة 12 شهرا المنتهية في أول مايو 2022 ليتصدر القائمة بعدما جاء في المركز الثاني في 2021 خلف الأيرلندي كونور ماكغريغور لاعب الفنون القتالية المختلطة.

واحتل جيمس لاعب لوس أنجليس ليكرز المركز الثاني إذ وصل دخله إلى 121 مليون دولار ليكسر رقمه القياسي السابق للاعب في دوري السلة الأمريكي والبالغ 96.5 مليون دولار، بينما بلغ دخل رونالدو قائد البرتغال 115 مليون دولار.

وجاء نيمار لاعب المنتخب البرازيلي في المركز الرابع (95 مليون دولار) وخلفه ستيفن كري لاعب جولدن ستيت وريورز بدوري السلة الأمريكي (92.8 مليون دولار).

وبلغ دخل كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس 92 مليون دولار ليحتل المركز السادس متفوقا على السويسري روجر فيدرر لاعب التنس الذي وصل دخله إلى 90.7 مليون دولار على الرغم من مشاركته في خمس بطولات فقط في 2021 قبل انتهاء موسمه بسبب جراحة في الركبة.

واحتل الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز المركز الثامن (90 مليون دولار) وخلفه توم برادي لاعب كرة القدم الأمريكية (83.9 مليون دولار) واليوناني يانيس أنتيتوكومبو لاعب ميلووكي باكس (80.9 مليون دولار).

وقالت ”فوربس“ إن الإيرادات من عقود الرياضيين من اللعب شملت جميع أموال الجوائز والرواتب والمكافآت المكتسبة خلال فترة 12 شهرا، بينما الأرباح خارج الملاعب هي تقدير لصفقات الرعاية ورسوم الظهور وإيرادات الترخيص.