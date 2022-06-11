وفاة والد ونجله.. ارتفاع عدد وفيات سباق آيل أوف مان في 2022 إلى خمسة

ارتفع عدد الوفيات في سباق آيل أوف مان تي.تي للدراجات النارية في 2022 إلى خمسة يوم الجمعة بعد إعلان المنظمين وفاة الوالد والابن البريطانيين روجر وبرادلي في حادث.

وكان الوالد ونجله البالغان 56 و21 عاما على التوالي، يتنافسان كسائق وراكب عندما وقع الحادث في اللفة الأخيرة.

It is with deep sense of sorrow that the Isle of Man TT Races can announce the loss of Roger and Bradley Stockton following an incident on the final lap of the second Sidecar Race of TT 2022. We extend our deepest sympathy to their families, loved ones and friends. pic.twitter.com/IHA3lM5XCt — Isle of Man TT Races (@ttracesofficial) June 10, 2022

وقد احتلا المركز الثامن في أول سباق جانبي لهذا الحدث على الطرق العامة حول الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا.

وتوفي السائق الفرنسي سيزار شانيل في مكان الحادث يوم السبت الماضي.

وقال المنظمون في البداية إن الراكب أوليفييه لافوريل توفي لكنهم أعلنوا يوم الأربعاء الماضي أنهم أخطأوا في التعرف على هوية القتيل.

A full statement can be found here: https://t.co/D40kgWdWl7 — Isle of Man TT Races (@ttracesofficial) June 10, 2022

وتوفي المتسابق البريطاني مارك بورسلو (29 عاما) في التجارب التأهيلية يوم الأربعاء الماضي وكذلك المتسابق المخضرم ديف مورغان (52 عاما) من أيرلندا الشمالية يوم الاثنين الماضي.

ويقام الحدث منذ 1907 ويعد من بين الأخطر في رياضة المحركات، إذ شهد وفاة 262 مشاركا في سباقات تي تي وسباق مانكس للجائزة الكبرى وتي تي كلاسيك.

