وفاة والد ونجله.. ارتفاع عدد وفيات سباق آيل أوف مان في 2022 إلى خمسة

ارتفع عدد الوفيات في سباق آيل أوف مان تي.تي للدراجات النارية في 2022 إلى خمسة يوم الجمعة بعد إعلان المنظمين وفاة الوالد والابن البريطانيين روجر وبرادلي في حادث.

وكان الوالد ونجله البالغان 56 و21 عاما على التوالي، يتنافسان كسائق وراكب عندما وقع الحادث في اللفة الأخيرة.

It is with deep sense of sorrow that the Isle of Man TT Races can announce the loss of Roger and Bradley Stockton following an incident on the final lap of the second Sidecar Race of TT 2022.

We extend our deepest sympathy to their families, loved ones and friends. pic.twitter.com/IHA3lM5XCt

— Isle of Man TT Races (@ttracesofficial) June 10, 2022