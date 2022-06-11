NBA.. ستيفن كري يسجل 43 نقطة في فوز غولدن ستيت على بوسطن سيلتكس ليتعادلا 2/2 في السلسلة

سجل ستيفن كري 43 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ليتعادل غولدن ستيت ووريورز 2/2 مع بوسطن سيلتكس في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه خارج أرضه 107/97 في المباراة الرابعة الليلة الماضية.

وبفوزه في بوسطن سيلتكس تعادل غولدن ستيت ووريورز 2/2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

NBA.. بوسطن سيلتيكس يعدل تأخره ويهزم غولدن ستيت في أولى مباريات نهائي دوري السلة الأمريكي https://t.co/edgZ5SfF3i pic.twitter.com/FtXsfAhBEI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 3, 2022

وسجل كري 14 من 26 محاولة بينها سبع من 14 رمية ثلاثية بينما كان يتحرك بسهولة بقدمه اليسرى التي تعرض فيها للإصابة قرب نهاية المباراة الثالثة يوم الأربعاء الماضي.

وقاد كري فريقه للفوز في أجواء عدائية في بوسطن ليتجاوز أعلى حصيلة نقاط له هذا العام بلغت 34 نقطة.

وقال كري: ”كنا ندرك مدى أهمية هذه المباراة. أشكر الله لأنني تجنبت التعرض لإصابة كبيرة. دخول الملعب وفعل ما فعلناه ثم العودة لملعبنا؟ لقد أصبحت رحلة العودة التي تستغرق خمس ساعات ونصف الساعة أفضل قليلا“.

وسجل كري ثماني رميات ثلاثية ليمنح غولدن ستيت ووريورز ست نقاط فارق قبل أقل من دقيقتين على النهاية في المباراة الرابعة.

وأحرز كلاي طومسون 18 نقطة بينما سجل أندرو ويغينز 17 نقطة وحقق أعلى معدل في الاستحواذ خلال مسيرته مع غولدن ستيت ووريورز برصيد 16 كرة مرتدة. وأضاف جوردان بول 14 نقطة لغولدن ستيت ووريورز .

وسجل جيسون تاتوم 23 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وصنع ست تمريرات حاسمة وتصدى لثلاث تسديدات لبوسطن سيلتكس.

وأحرز جايلين براون 21 نقطة وأضاف ماركوس سمارت 18 أخرى وسجل ديريك وايت 16 نقطة لبوسطن سيلتكس واستحوذ روبرت وليامز على 12 كرة مرتدة.

وستقام المباراة الخامسة في السلسلة يوم الاثنين في سان فرانسيسكو.