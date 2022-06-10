ليبرون جيمس يأمل بامتلاك فريق في لاس فيغاس

قال ليبرون جيمس بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أربع مرات، إنه يطمح في امتلاك فريق في مدينة لاس فيغاس.

وقال جيمس في مقطع مصور من برنامجه التلفزيوني في محطة (إتش.بي.أو) والذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: ”أريد أن أمتلك فريقا في فيغاس“.

ومن المتوقع بث حلقة البرنامج، يوم الجمعة.

ويرتبط جيمس البالغ من العمر 37 عاما بعقد مع لوس أنجليس ليكرز حتى موسم 2022/2023، وبعدها سيصبح صفقة مجانية، رغم أنه بدأ بالفعل في اختبار قدراته على امتلاك الفرق.

وفي مارس آذار 2021 أصبح اللاعب، الذي شارك في مباراة كل النجوم 18 مرة، مالكا جزئيا لفريق بوسطن رد سوكس المنافس في دوري البيسبول الأمريكي بعد انضمامه إلى مجموعة (إف.إس.جي) كشريك.

وتملك هذه المجموعة نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.