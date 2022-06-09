ويمبلدون تعلن عن جوائز مالية قياسية بقيمة 40.3 مليون جنيه إسترليني

رغم تجريدها من نقاط التصنيف، أعلنت بطولة ويمبلدون للتنس عن جوائز مالية قياسية بقيمة 40.3 مليون جنيه إسترليني (50.5 مليون دولار) وستقام البطولة أمام مقاعد ممتلئة لأول مرة في 3 سنوات في نسخة هذا العام.

وعاقب اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات البطولة الكبرى المقامة على ملاعب عشبية بتجريدها من نقاط التصنيف بعد أن قرر مسؤولو نادي عموم إنجلترا استبعاد لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وهو ما تصفه موسكو بأنه ”عملية خاصة“.

اتحاد المحترفين للتنس: تجريد ويمبلدون من نقاط التصنيف بسبب حظر مشاركة لاعبي روسيا https://t.co/r9L08Kjnfp pic.twitter.com/YOC2IecA3u — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

وكانت روسيا البيضاء منطقة انطلاق رئيسة للغزو.

وقال المنظمون، اليوم الخميس، إن بطلي فردي الرجال وفردي السيدات سيحصل كل واحد منهما على مليوني جنيه إسترليني.

وقال إيان هيويت رئيس نادي عموم إنجلترا: ”من الجولة الأولى في التصفيات المؤهلة للقرعة الرئيسة وحتى مباراة النهائي، تهدف الجوائز المالية هذا العام إلى إظهار مدى تقدير البطولة للاعبين المشاركين“.

وبلغ إجمالي الجوائز المالية، العام الماضي، أكثر من 35 مليون جنيه إسترليني بقليل، حيث حصل كل من نوفاك ديوكوفيتش، وآشلي بارتي، على 1.7 مليون جنيه إسترليني بعد تتويجهما.

وستقام البطولة الكبرى، في الفترة من 27 يونيو/ حزيران، إلى العاشر من يوليو/ تموز.

ميدفيديف أبرز المتضررين.. منع لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في بطولة ويمبلدون https://t.co/DgROV1wv6Y pic.twitter.com/5VcMQfstMB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2022

قائمة المشاركين

وقبل أيام كشف منظمو بطولة ويمبلدون للتنس عن قائمة المشاركين في ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، والتي غاب عنها النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر، والشقيقتان الأمريكيتان سيرينا وفينوس، وليامزن، بينما أكدت القائمة مشاركة اليابانية نعومي أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب كبرى.

وقالت أوساكا، الشهر الماضي، إنها غير متأكدة 100% من المشاركة في البطولة التي تقام على الملاعب العشبية بسبب قرار اتحادي المحترفين والمحترفات بحرمان البطولة من نقاط التصنيف التي تمنحها للاعبين واللاعبات.

وكانت أوساكا (24 عامًا) انسحبت من ويمبلدون، العام الماضي، لأسباب شخصية بعد انسحابها من فرنسا المفتوحة بسبب خلافات حول العلاقة مع وسائل الإعلام.

أما سيرينا (40 عامًا) الفائزة بلقب الفردي في ويمبلدون 7 مرات فإنها لم تشارك في أي بطولة منذ انسحابها بسبب إصابة في الدور الأول من ويمبلدون، العام الماضي.

وكان آخر مشاركة لفينوس الفائزة 5 مرات ببطولة ويمبلدون في بطولة شيكاغو، في أغسطس/ آب الماضي.

وعلى مستوى فردي الرجال كان الروسي دانييل ميدفيديف أبرز العناصر المستبعدة بسبب قرار منع الرياضيين الروس.

ولم يشارك فيدرر (40 عامًا) الفائز بلقب ويمبلدون 8 مرات في أي منافسة منذ خروجه من دور الثمانية في نفس البطولة في العام الماضي.

وخضع روجر فيدرر الذي حصد 20 لقبًا كبيرًا لعملية جراحية أخرى في الركبة، العام الماضي، واستبعد مدربه، في مارس/ آذار الماضي، إمكانية العودة في ويمبلدون.

وروجر فيدرر أكثر لاعب أحرز بطولة ويمبلدون للرجال وفي رصيده 8 ألقاب آخرها، العام 2017، يليه الأمريكي بيت سامبراس بـ7 ألقاب، ثم نوفاك ديوكوفيتش بـ6 ألقاب بينها آخر 3 نسخ، علمًا بأن نسخة 2020 تم إلغاؤها بسبب كورونا.

في حين نالت سيرينا ويليامز بطولة ويمبلدون للنساء 6 مرات كرقم قياسي مقابل 3 مرات لشقيقتها فينوس ويليامز، ولقبين للتشيكية بيترا كفيتوفا.