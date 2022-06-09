NBA.. بوسطن سيلتيكس ينجو من انتفاضة جولدن ستيت وريورز ليتقدم في السلسلة 2-1

نجا بوسطن سيلتيكس من انتفاضة معتادة من جولدن ستيت وريورز في الربع الثالث ليفوز 116-100 في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ويتقدم سيلتيكس 2-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

ويستضيف سيلتيكس المباراة الرابعة يوم الجمعة.

وبعد الخسارة الثقيلة في المباراة الثانية عندما سجل سيلتيكس 88 نقطة فقط، بدا الفريق عازما على التعويض.

وأحرز وريورز أول نقطتين في المباراة لكن سيلتيكس رد بعشر نقاط متتالية من بينها ثلاث رميات ثلاثية.

وواصل صاحب الأرض ضغطه ونجح في تعزيز تفوقه إلى 24-9 مستغلا تراجع أداء كلاي طومسون في صفوف وريورز.

وحافظ سيلتيكس على تقدمه بفارق 15 نقطة في أغلب فترات الربع الأول بفضل تألق جايلن براون الذي أحرز 17 نقطة قبل أن يقلص طومسون النتيجة إلى 33-22.

ولم يتغير الوضع في الربع الثاني واستمر تفوق سيلتيكس بقيادة الثلاثي براون وجيسون تيتوم وماركوس سمارت الفائز بجائزة أفضل مدافع هذا الموسم.

وأحرز تيتوم رمية ثلاثية لتصل النتيجة إلى 54-36، لكن فجأة زادت الأخطاء في هجوم سيلتيكس ليستغل وريورز الأمر ويحرز 13 نقطة ليقلص الفارق إلى سبع نقاط.

وأوقف ديريك وايت انهيار سيلتيكس بإحراز ثلاث نقاط متتالية ثم أضاف زميله براون نقطتين ليستعيد صاحب الأرض التقدم 61-49.

وتبادل الفريقان التسجيل في آخر دقيقتين من الشوط الأول الذي أنهاه سيلتيكس متقدما بفارق 12 نقطة.

* أمر معتاد

وجاء الربع الثالث ليؤكد أن سيلتيكس لم يتعلم مما حدث في أول مباراتين إذ سجل وريورز 38 و35 نقطة على الترتيب مقابل 24 و14 نقطة لسيلتيكس.

وانتفض ستيفن كري وأحرز رميتين ثلاثيتين ليقلص النتيجة إلى 72-64.

ورغم نجاح سيلتيكس في الرد كان طومسون يملك الإجابة لتصل النتيجة إلى 82-73.

وسيطر القلق على جماهير سيلتيكس عندما أحرز وريورز سبع نقاط في هجمة واحدة.

ففي البداية سجل كري رمية ثلاثية لكن آل هورفورد ارتكب خطأ عنيفا من الدرجة الأولى ليحصل لاعب وريورز على رمية إضافية نجح في تسجيلها ويستحوذ فريقه على الكرة.

وأضاف أوتو بورتر رمية ثلاثية ليقلص النتيجة إلى 82-80.

وانتزع وريورز التقدم للمرة الأولى منذ تفوقه في بداية المباراة بعد تسجيل كري رمية ثلاثية أخرى.

ورد سيلتيكس بخمس نقاط متتالية قبل أن ينهي الربع الثالث متقدما 93-89.

واستغل سيلتيكس ارتكاب كل من دريموند جرين وكري أربعة أخطاء شخصية.

وكان صاحب الأرض الطرف الأفضل في بداية الربع الأخير وتقدم 102-91.

واستطاع كري تقليص الفارق إلى ثماني نقاط قبل ثماني دقائق من النهاية.

وسقط كري على الأرض بعد تدخل من هورفورد فيما ارتكب جرين الخطأ السادس ليتم استبعاده من المباراة.

ومع تقدم سيلتيكس 114-100 قبل دقيقتين من النهاية استسلم ستيف كير مدرب وريورز وأخرج لاعبيه الأساسيين.

وأنهى براون المباراة في صدارة قائمة مسجلي سيلتيكس برصيد 27 نقطة كما أضاف تيتوم 26 نقطة وسمارت 24 نقطة.

وأصبح براون وتيتوم وسمارت أول ثلاثة لاعبين يسجل كل منهم 20 نقطة على الأقل ويستحوذ على خمس كرات مرتدة بالإضافة إلى خمس تمريرات حاسمة في مباراة في سلسلة النهائي منذ ثلاثي لوس أنجليس ليكرز ماجيك جونسون وكريم عبد الجبار ومايكل كوبر في الفوز على سيلتيكس 119-108 في العاشر من يونيو حزيران 1984.

وتصدر كري قائمة مسجلي وريورز وله 31 نقطة كما أضاف طومسون 25 نقطة.

ويحتاج سيلتيكس إلى فوزين لينفرد بالرقم القياسي بحصد اللقب للمرة الـ 18.