نادال يخضع للعلاج بـ"الترددات الراديوية النبضوية" في الأعصاب

خضع لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال في إحدى عيادات برشلونة لعلاج بالترددات الراديوية النبضوية في أعصاب مختلفة مرتبطة بالإصابة المزمنة التي يعاني منها في قدمه اليسرى والمعروفة باسم متلازمة مولر-وايس.

وسيجب على نادال أن يظل لمدة ثلاثة أو أربعة أيام يمارس الأنشطة البدنية العادية فقط.

وجاء في بيان صادر عن الفريق الإعلامي للاعب ”سيستأنف بعدئذٍ التدريبات على الملعب وفقاً لتطور العلاج“.

وفاز نادال يوم الأحد بلقب بطولة رولان غاروس للمرة الـ14 في مسيرته، وهو لقب الغراند سلام الـ22 في مسيرته، وذلك بعد هزيمة النرويجي كاسبر رود في النهائي.

وسافر نادال يوم الثلاثاء إلى برشلونة ليخضع للعلاج تحت إشراف أنخل رويث كوتورو، طبيب الاتحاد الإسباني للتنس ومدير عيادة (مابفري) لطب التنس.