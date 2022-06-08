كان يلكم الهواء خلال النزال.. وفاة ملاكم جنوب أفريقي بعد إصابته بنزيف في المخ

أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي للملاكمة اليوم الأربعاء وفاة ملاكم وزن الخفيف سيميسو بوثيليزي جراء إصابته بنزيف في المخ خلال نزال مطلع الأسبوع في ديربان.

🎥 – قبل يومين ، ملاكم من جنوب افريقيا فقد استيعابه لمجريات النزال وبدأ بالتصرف بشكل مُخيف ، الحكم أوقف النزال فوراً واستدعى الطاقم الطبي للتدخل العاجل … – اليوم أفاد مُدربه بأن الملاكم في غيبوبة ولم يفق لحد الآن بسبب حِلطة بالمُخ … 💔

pic.twitter.com/R9ZcfUzgIA — عبدالله | UFC (@HFC420) June 7, 2022

وخاض بوثيليزي نزالا من عشر جولات أمام مواطنه سيفيسيل منتونجوا يوم الأحد لكن الحكم أوقف المباراة عندما بدا أن بوثيليزي يسدد اللكمات في الهواء ولا يرى منافسه.

وتم نقله على الفور إلى مستشفى ووضع في غيبوبة مستحثة طبيا بعد اكتشاف نزيف في المخ، لكنه توفي لاحقا.

وأكد الاتحاد الجنوب أفريقي للملاكمة أنه سيجري تحقيقا مستقلا في ملابسات الحادث، وقال المدرب بيكي منجوميزولو إن بوثيليزي كان بصحة جيدة في الفترة التي سبقت المباراة.