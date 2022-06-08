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رياضة

كان يلكم الهواء خلال النزال.. وفاة ملاكم جنوب أفريقي بعد إصابته بنزيف في المخ
تاريخ النشر: 08 يونيو 2022 13:37 GMT
تاريخ التحديث: 08 يونيو 2022 14:45 GMT

كان يلكم الهواء خلال النزال.. وفاة ملاكم جنوب أفريقي بعد إصابته بنزيف في المخ

تم نقله على الفور إلى مستشفى ووضع في غيبوبة مستحثة طبيا بعد اكتشاف نزيف في المخ لكنه توفي لاحقا.

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المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي للملاكمة اليوم الأربعاء وفاة ملاكم وزن الخفيف سيميسو بوثيليزي جراء إصابته بنزيف في المخ خلال نزال مطلع الأسبوع في ديربان.

 

وخاض بوثيليزي نزالا من عشر جولات أمام مواطنه سيفيسيل منتونجوا يوم الأحد لكن الحكم أوقف المباراة عندما بدا أن بوثيليزي يسدد اللكمات في الهواء ولا يرى منافسه.

وتم نقله على الفور إلى مستشفى ووضع في غيبوبة مستحثة طبيا بعد اكتشاف نزيف في المخ، لكنه توفي لاحقا.

وأكد الاتحاد الجنوب أفريقي للملاكمة أنه سيجري تحقيقا مستقلا في ملابسات الحادث، وقال المدرب بيكي منجوميزولو إن بوثيليزي كان بصحة جيدة في الفترة التي سبقت المباراة.

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