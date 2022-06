WWE.. إيدج ينضم رسميًا إلى قائمة babyface في عروض "راو"

انضم النجم إيدج رسميًا إلى قسم الوجه المحبوب (babyface) في قائمة عروض ”راو“ في منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE.

وقال موقع PWInsider المتخصص في المصارعة، إن كودي رودس أصيب في عرض ”راو“ الليلة الماضية، ومن المقرر أن يخضع كودي لعملية جراحية بعد حدوث تمزق في صدره، فيما انضم فين بالور إلى فريق ”ذا جادجمنت داي“ وينقلب على إيدج.

وأعلنت شركة WWE أنه من المتوقع أن يستغرق غياب كودي عن المنافسات 6 أشهر حتى يتعافى، إذا تبين أن التمزق ليس كاملًا، لكن البعض، بما في ذلك النجم جون سينا، عادوا للمنافسات في وقت أقرب من ذلك.

ومن المتوقع أن ترسل WWE كودي إلى برمنغهان للخضوع للعملية الجراحية من أجل التعافي سريعًا.

أما إيدج فخرج من ”ذا جادجمنت داي“، ومع ذلك، نظرًا لإصابة كودي رودس، فإن عروض ”راو“ بحاجة ماسة إلى وجوه محبوبة جديدة، وإيدج هو خيار سهل لملء هذا الفراغ.

"how does that feel, edge? try to control us NOW" yesss rhea 👏🏼 @RheaRipley_WWE pic.twitter.com/ou4BDYEdGA

وتتمنى شركة المصارعة الحرة للمحترفين أن يقدم إيدج على نفس التفاني في القسم الجديد الذي دخله بعد إصابة كودي الذي سيغيب فترة طويلة عن المنافسات.

وإيدج (آدم جوزيف كوبلاند) هو ممثل كندي شهير ومصارع WWE، وأحد المصارعين الأكثر شهرة على الإطلاق، وفاز بـ 31 لقبًا في بطولة WWE في مسيرته.

ويتمتع إيدج بسجل مهني متميز، والذي يتضمن 4 ألقاب لبطولة WWE، و 7 ألقاب لبطولة العالم للوزن الثقيل محطمًا للأرقام القياسية، و 5 بطولات إنتركونتيننتال، وبطولة واحدة للولايات المتحدة، وبطولة WWE Tag Team، و12 بطولة WWF / World Tag Team.

وولد إيدج، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1973، في أونتاريو بكندا، ويبلغ حاليًا من العمر 48 عامًا.

There has been a big change to Edge's #WWE status after being kicked out of the Judgment Day faction: https://t.co/kga6cGgT7K

— WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) June 7, 2022