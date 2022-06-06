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رياضة

وفاة متسابق ثالث في سلسلة سباقات آيل أوف مان
تاريخ النشر: 06 يونيو 2022 21:47 GMT
تاريخ التحديث: 06 يونيو 2022 23:10 GMT

وفاة متسابق ثالث في سلسلة سباقات آيل أوف مان

شهدت سلسلة سباقات آيل أوف مان تي.تي ثالث حالة وفاة هذا العام، إذ توفي ديفي مورجان القادم من أيرلندا الشمالية خلال حادث في أول سباق لفئة سوبرسبورت، يوم الإثنين.

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المصدر: رويترز

شهدت سلسلة سباقات آيل أوف مان تي.تي ثالث حالة وفاة هذا العام، إذ توفي ديفي مورجان القادم من أيرلندا الشمالية خلال حادث في أول سباق لفئة سوبرسبورت، يوم الإثنين.

وقال المنظمون إن المتسابق المخضرم الذي توفي عن عمر 52 عاما، والمشارك في السباق رقم 80 منذ 2002، تعرض لحادث أودى بحياته في اللفة الثالثة والأخيرة في الجزء الجبلي من المسار.

ويقام السباق في الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا منذ 1907، ويعد من بين أخطر السباقات في رياضة المحركات.

وشهدت السلسلة وفاة الفرنسي أوليفييه لافرويل (35 عاما) السبت الماضي، والبريطاني مارك بورسلو (29 عاما) يوم الأربعاء.

ووصل إجمالي حالات الوفاة في السلسلة إلى 263.

وأقيم السباق هذا العام بعد توقف لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا، وهي أطول فترة توقف منذ الحرب العالمية الثانية.

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