نادال بعد الفوز برولان غاروس: ربما لم أكن لألعب في أي بطولة كبرى بهذه الإصابة

قال رافائيل نادال المتوج بلقبه 14 في فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم الإثنين، إنه لم يكن ليخوض على الأرجح أي بطولة كبرى أخرى بخلاف رولان غاروس بسبب إصابة مزمنة في القدم احتاجت إلى حقن مخدرة.

وعزز اللاعب الإسباني رقمه القياسي بحصد اللقب 22 في البطولات الأربع الكبرى بعد فوزه 6/3 و6/3 و6/0 على النرويجي كاسبر رود، ليصبح متقدما بلقبين على روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش.

🗣 غوارديولا عن أفضل رياضي إسباني في التاريخ؟ : "بدون شك.. نادال.. لم أرى رياضي مثله إطلاقا". pic.twitter.com/kuU0id42kQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 6, 2022

وقال نادال لرويترز إنه كان ”أكثر لقب غير متوقع“ له في فرنسا المفتوحة.

وأجاب نادال عند سؤاله عما إذا كان سيلعب أي بطولة أخرى في البطولات الكبرى في ظل الإصابة التي أجبرته على أخذ حقن لتخدير قدمه: ”على الأرجح لا“.

وأضاف اللاعب البالغ عمره 36 عاما: ”مررنا بالكثير من المشاعر. ربما كان اللقب الأكثر مفاجأة وغير متوقع، وكل الأشياء التي كان علي القيام بها للمشاركة في البطولة تجعله الأكثر استثنائية“.

وأشار نادال إلى أنه لم يكن واثقا من قدرته على المنافسة على اللقب بسبب الإصابة التي ساهمت في وصوله إلى باريس بدون أي لقب في موسم الملاعب الرملية في أوروبا.

🗣 تيبو كورتوا عبر حسابه على تويتر يُهنئ نادال بعد تتويجه بلقب رولان غاروس الرابع عشر في تاريخه: أنت مثال للرياضة.. مبروك يا بطل. pic.twitter.com/A2yjvboDRx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

وأوضح: ”بالطبع عندما تصل باستعدادات سيئة مثلما فعلت، فكل يوم يمثل تحديا، تحتاج إلى زيادة مستواك كل يوم“.

وفي المعتاد كان نادال يشارك في فرنسا بعد الفوز بلقب واحد على الأقل على الملاعب الرملية، لكنه وصل هذا العام إلى العاصمة الفرنسية خالي الوفاض.

وقال اللاعب المولود في مايوركا: ”الفوز بهذه الألقاب يمنحك المزيد من الأمان إذا كنت ترغب في الوصول على الأقل إلى المستوى الذي تحتاجه للمنافسة على بلوغ الأدوار المتقدمة“.

وأضاف: ”هذه المرة قبل بدء البطولة، لم أكن أعرف ما إذا كنت سأتمكن من المنافسة على بلوغ الأسبوع الثاني، لذا تعاملت مع كل دور على حدة“.

فينيسيوس جونيور عبر تويتر يحتفل بتتويج نادال بلقب رولان غاروس: من باريس مجددا الرابعة عشر.. مبروك نادال.. هلا مدريد نحن رقم واحد. pic.twitter.com/Nwh1JynwCZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

الفوز على ديوكوفيتش

بينما لم تكن هناك شكوك في مشاركته في البطولة المقامة على الملاعب الرملية، فقدرته على المنافسة على اللقب كان لها وضع آخر، خاصة مع إمكانية مواجهة نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في دور الثمانية.

وقال نادال: ”كنت واثقا من اللعب لأنني لعبت دون شعور بقدمي بسبب حقن التخدير في الأعصاب“.

وتابع: ”لكن المشكلة ليست المباراة فقط، بل التدريب أيضا. لم أفكر مطلقا في عدم اللعب هنا لكني اعتقدت أنه سيكون من الصعب جدا المنافسة على اللقب“.

كريم بنزيما عبر ستوري إنستغرام يُهنئ رافائيل نادال: "١٤" دوري أبطال أوروبا .. "١٤" رولان غاروس 😍 pic.twitter.com/WrXVuPyGFT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

ورغم ظهوره بمستوى بدني أقل من المعتاد في بعض الأحيان، تمكن نادال من التغلب على فيلكس أوجيه-ألياسيم في خمس مجموعات في دور الستة عشر قبل أن يهزم ديوكوفيتش في أربع مجموعات مثيرة.

وتصبب نادال عرقا كما لم يحدث من قبل بعد مرور ثلاث ساعات من المواجهة أمام الألماني ألكسندر زفيريف، الذي اضطر للانسحاب بسبب إصابة في الكاحل عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعب الإسباني 7/6 و6/6 في الدور قبل النهائي.

ومع عدم معرفة جدوله في الأسابيع المقبلة، اتفق نادال على التفكير فيما سيحدث بعد عامين من الآن عندما تستضيف ملاعب رولان غاروس الأولمبياد بعد فرنسا المفتوحة.

وسبق أن فاز نادال باللقبين، لكن إذا اضطر للاختيار بينهما في 2024 فسيكون اختياره فرنسا المفتوحة.

وقال: ”ملاعب رولان غاروس جزء من تاريخي وهي أهم مكان في مسيرتي، وبالطبع الأولمبياد هو أهم حدث في عالم الرياضة، لذلك من الصعب الاختيار لكن من المحتمل أن تكون (فرنسا المفتوحة) أكثر خصوصية بالنسبة لي“.