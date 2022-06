محمد الشوربجي يقرر تمثيل إنجلترا بدلا من مصر في بطولات الإسكواش المقبلة

أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش أن محمد الشوربجي، المصنف الأول في العالم سابقًا، قد تحول انتماؤه ليلعب باسم إنجلترا، وسيتنافس النجم المقيم في بريستول الآن في بطولات المحترفين للاسكواش والاتحاد الدولي للإسكواش تحت علم إنجلترا.

وقال موقع ”إسكواش إنجلترا“ على الإنترنت، إن الشوربجي المولود في مدينة الإسكندرية في مصر هو أحد أكثر لاعبي الإسكواش تتويجًا على الإطلاق، حيث قضى 50 شهرًا في المركز الأول على مستوى العالم بين 2014-2021، وهو بطل العالم السابق والفائز ثلاث مرات في بطولة بريطانيا المفتوحة وقد حصل الشوربجي على 44 لقبًا احترافيًّا.

ويحتل الشوربجي البالغ عمره 31 عاما المرتبة السادسة في قائمة الرجال الأكثر تحقيقا للفوز على الإطلاق، ويحتل حاليًّا المرتبة الثالثة عالميًّا.

ويعيش الشوربجي في إنجلترا منذ أن كان عمره 15 عامًا، التحق بمدرسة ميلفيلد في سومرست حيث لعب الإسكواش تحت إشراف المدرب الأسطوري جوناه بارينغتون، بطل بطولة بريطانيا المفتوحة ست مرات.

