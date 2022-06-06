محمد الشوربجي يقرر تمثيل إنجلترا بدلا من مصر في بطولات الإسكواش المقبلة

أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش أن محمد الشوربجي، المصنف الأول في العالم سابقًا، قد تحول انتماؤه ليلعب باسم إنجلترا، وسيتنافس النجم المقيم في بريستول الآن في بطولات المحترفين للاسكواش والاتحاد الدولي للإسكواش تحت علم إنجلترا.

وقال موقع ”إسكواش إنجلترا“ على الإنترنت، إن الشوربجي المولود في مدينة الإسكندرية في مصر هو أحد أكثر لاعبي الإسكواش تتويجًا على الإطلاق، حيث قضى 50 شهرًا في المركز الأول على مستوى العالم بين 2014-2021، وهو بطل العالم السابق والفائز ثلاث مرات في بطولة بريطانيا المفتوحة وقد حصل الشوربجي على 44 لقبًا احترافيًّا.

ويحتل الشوربجي البالغ عمره 31 عاما المرتبة السادسة في قائمة الرجال الأكثر تحقيقا للفوز على الإطلاق، ويحتل حاليًّا المرتبة الثالثة عالميًّا.

ويعيش الشوربجي في إنجلترا منذ أن كان عمره 15 عامًا، التحق بمدرسة ميلفيلد في سومرست حيث لعب الإسكواش تحت إشراف المدرب الأسطوري جوناه بارينغتون، بطل بطولة بريطانيا المفتوحة ست مرات.

𝙈𝙤𝙝𝙖𝙢𝙚𝙙 𝙀𝙡𝙎𝙝𝙤𝙧𝙗𝙖𝙜𝙮 𝙩𝙤 𝙧𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩 𝙀𝙣𝙜𝙡𝙖𝙣𝙙 🗣 @MoElshorbagy: “The opportunity to represent England is extremely exciting and I will give it my all playing under the English flag." Read the full story 👉 https://t.co/CMsavmDhLh#sport #squash pic.twitter.com/tHIrhIatO2 — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Squash (@englandsr) June 6, 2022

ومنذ ذلك الحين، استقر الشوربجي في بريستول، حيث درس في جامعة غرب إنجلترا، وعلى أرض إنجليزية فاز بأول بطولة عالمية له منذ خمس سنوات، متغلبًا على شقيقه الأصغر مروان في مانشستر.

وقال الشوربجي ”أنا متحمس حقًّا لتمثيل إنجلترا الآن، لقد عشت في إنجلترا أكثر من نصف حياتي وتدربت على يد مدربين بريطانيين، جئت للدراسة في إنجلترا في عام 2006 وأصبحت بريستول منذ ذلك الحين موطني. بصفتي مواطنًا بريطانيًّا الآن، سأقدم كل ما بوسعي لدولة دعمتني لسنوات عديدة. فرصة تمثيل إنجلترا مثيرة للغاية وسأمنحها كل ما لدي من جهد للعب تحت العلم الإنجليزي“.

وأصبح الشوربجي أول لاعب حقق إنجازات عالمية مع مصر في الإسكواش يمثل دولة أخرى في المنافسات الدولية.

وقال مارك ويليامز، الرئيس التنفيذي لاتحاد الإسكواش في إنجلترا ”يسعدنا جدًّا الترحيب بمحمد ونتطلع إلى مساعدته في مواصلة الأداء على أعلى مستوى من اللعبة. يسعدنا أنه حريص جدًّا على لعب دور في دعم المجموعة المثيرة من اللاعبين الشباب الموهوبين لدينا.

”ملتزمون بتوسيع إرث إنجلترا كواحدة من أكثر الدول نجاحًا في لعبة الإسكواش، ونشعر بالثقة في أن إضافة لاعب مثل محمد سيساعد في إلهام وتشجيع الأجيال الحالية والمستقبلية من المواهب الإنجليزية“.

وستكون أول بطولة للشوربجي تحت علم إنجلترا هي بطولة نيكر موريشيوس المفتوحة، وهي إحدى جولات بطولات العالم للمحترفين في الفترة ما بين 7-11 يونيو/حزيران الحالي.

وسيظهر للمرة الأولى في بطولة بريطانيا الوطنية للإسكواش في مانشستر بين الـ14 والـ18 من يونيو، إذ سيكون المصنف الأول للرجال، وسيشارك الشوربجي مع منتخب إنجلترا للمرة الأولى في بطولة الفرق الأوروبية في عام 2023.