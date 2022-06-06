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رياضة

محمد الشوربجي يقرر تمثيل إنجلترا بدلا من مصر في بطولات الإسكواش المقبلة
تاريخ النشر: 06 يونيو 2022 10:02 GMT
تاريخ التحديث: 06 يونيو 2022 11:00 GMT

محمد الشوربجي يقرر تمثيل إنجلترا بدلا من مصر في بطولات الإسكواش المقبلة

الشوربجي يعيش في إنجلترا منذ سنوات طويلة ودرس وتعلم وتدرب تحت قيادة مدربين إنجليز.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش أن محمد الشوربجي، المصنف الأول في العالم سابقًا، قد تحول انتماؤه ليلعب باسم إنجلترا، وسيتنافس النجم المقيم في بريستول الآن في بطولات المحترفين للاسكواش والاتحاد الدولي للإسكواش تحت علم إنجلترا.

وقال موقع ”إسكواش إنجلترا“ على الإنترنت، إن الشوربجي المولود في مدينة الإسكندرية في مصر هو أحد أكثر لاعبي الإسكواش تتويجًا على الإطلاق، حيث قضى 50 شهرًا في المركز الأول على مستوى العالم بين 2014-2021، وهو بطل العالم السابق والفائز ثلاث مرات في بطولة بريطانيا المفتوحة وقد حصل الشوربجي على 44 لقبًا احترافيًّا.

ويحتل الشوربجي البالغ عمره 31 عاما المرتبة السادسة في قائمة الرجال الأكثر تحقيقا للفوز على الإطلاق، ويحتل حاليًّا المرتبة الثالثة عالميًّا.

ويعيش الشوربجي في إنجلترا منذ أن كان عمره 15 عامًا، التحق بمدرسة ميلفيلد في سومرست حيث لعب الإسكواش تحت إشراف المدرب الأسطوري جوناه بارينغتون، بطل بطولة بريطانيا المفتوحة ست مرات.

ومنذ ذلك الحين، استقر الشوربجي في بريستول، حيث درس في جامعة غرب إنجلترا، وعلى أرض إنجليزية فاز بأول بطولة عالمية له منذ خمس سنوات، متغلبًا على شقيقه الأصغر مروان في مانشستر.

وقال الشوربجي ”أنا متحمس حقًّا لتمثيل إنجلترا الآن، لقد عشت في إنجلترا أكثر من نصف حياتي وتدربت على يد مدربين بريطانيين، جئت للدراسة في إنجلترا في عام 2006 وأصبحت بريستول منذ ذلك الحين موطني. بصفتي مواطنًا بريطانيًّا الآن، سأقدم كل ما بوسعي لدولة دعمتني لسنوات عديدة. فرصة تمثيل إنجلترا مثيرة للغاية وسأمنحها كل ما لدي من جهد للعب تحت العلم الإنجليزي“.

وأصبح الشوربجي أول لاعب حقق إنجازات عالمية مع مصر في الإسكواش يمثل دولة أخرى في المنافسات الدولية.

وقال مارك ويليامز، الرئيس التنفيذي لاتحاد الإسكواش في إنجلترا ”يسعدنا جدًّا الترحيب بمحمد ونتطلع إلى مساعدته في مواصلة الأداء على أعلى مستوى من اللعبة. يسعدنا أنه حريص جدًّا على لعب دور في دعم المجموعة المثيرة من اللاعبين الشباب الموهوبين لدينا.

”ملتزمون بتوسيع إرث إنجلترا كواحدة من أكثر الدول نجاحًا في لعبة الإسكواش، ونشعر بالثقة في أن إضافة لاعب مثل محمد سيساعد في إلهام وتشجيع الأجيال الحالية والمستقبلية من المواهب الإنجليزية“.

وستكون أول بطولة للشوربجي تحت علم إنجلترا هي بطولة نيكر موريشيوس المفتوحة، وهي إحدى جولات بطولات العالم للمحترفين في الفترة ما بين 7-11 يونيو/حزيران الحالي.

وسيظهر للمرة الأولى في بطولة بريطانيا الوطنية للإسكواش في مانشستر بين الـ14 والـ18 من يونيو، إذ سيكون المصنف الأول للرجال، وسيشارك الشوربجي مع منتخب إنجلترا للمرة الأولى في بطولة الفرق الأوروبية في عام 2023.

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