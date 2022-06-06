نتائج "هيل إن سيل 2022": كودي رودز يهزم سيث رولينز داخل "قفص الجحيم".. وبيانكا بلير تحافظ على لقبها

شهد عرض المصارعة الحرة ”2022 Hell In A“ الذي أقيم فجر الاثنين، 7 نزالات قوية بين المتنافسين، كان أبرز نتائجها تغلب بيانكا بلير على بيكي لينش وأسكا، وفوز بوبي لاشلى على إم في بي وأوموس.

النزال الأول.. بطولة السيدات لعرض الرو

تمكنت بيانكا بلير من الحفاظ على لقبها بعد تغلبها على أسكا وبيكي لينش في نزال ثلاثي، ونجحت بلير في خطف الانتصار بعدما استغلت تنفيذ لينش حركتها القاضية ضد أسكا لتبعد لينش خارج الحلبة وتتمكن من تثبيت أسكا بالعد الثلاثي.

بوبي لاشلي يتغلب على أوموس وMVP

وفي النزال الثاني، نجح بوبي لاشلي في الفوز على النيجيري أوموس وMVP بفضل تدخل من سيدريك ألكسندر الذي تسبب في تشتيت انتباه أوموس ليستغل لاشلي هذه الفرصة ويرسله إلى خارج الحلبة، قبل أن ينفذ حركة الإخضاع ضد MVP الذي لم يصمد طويلًا قبل أن يعلن استسلامه.

كيفين أوينز يتغلب على إيزيكيل

في هذه المواجهة تمكن كيفين أوينز من إسقاط إيزيكيل في نزال قوي بين الثنائي.

المواجهة الرابعة

وفي هذه المواجهة، تمكن فريق ”ذا جادجمنت داي“ المكون من إيدج وداميان بريست وريا ريبلي من التغلب على الثلاثي أي جاي ستايلز وفين بالور وليف مورغان.

المواجهة الخامسة

تمكن مادكاب موس من الفوز على هابي كوربن، ليهزمه بطريقة مؤلمة في نزال بلا قوانين بعد هجوم عنيف بالكرسي الفولاذي تسبب في نقل كوربن إلى المستشفى عقب النزال.

ثيري يهزم مصطفى علي

رغم أداء مصطفى علي المتميز لكنه سقط في النهاية أمام ثيري ليحافظ على لقب الولايات المتحدة.

المواجهة السابعة

نجح كودي رودز في الفوز على سيث فريكن رولينز في نزال داخل قفص الجحيم، وظهرت على رودز علامات الإصابة في الكتف قبل انطلاق النزال، ولكن تمكن رودز من تحقيق انتصاره الثالث تواليًا على رولينز بعدما ضربه بالمطرقة الثقيلة.