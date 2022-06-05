نادال: سأشارك في بطولة ويمبلدون إذا سمح لي جسدي بذلك

قال الإسباني رافائيل نادال بعد الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة 14 وتعزيز رقمه القياسي إنه سيشارك في بطولة ويمبلدون هذا الشهر إذا سمح له جسده بذلك.

وأضاف نادال الذي يعاني من إصابة في القدم منذ فترة طويلة: ”سأذهب إلى ويمبلدون إذا كان جسدي جاهزا للوجود في ويمبلدون، ويمبلدون بطولة لا أود الغياب عنها“.

نادال يحقق لقب بطولة رولان غاروس للمرة 14 في تاريخه.. ليرفع عدد بطولات الجراند سلام التي حققها إلى (22) في مسيرته كأكثر لاعب تحقيقا للبطولات الكبرى 😍 pic.twitter.com/HiYQ9PRJOk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

وحقق نادال لقب بطولة ويمبلدون مرتين فقط وكانتا عامي 2008 و2010.

ومن المقرر أن تقام بطولة ويمبلدون للتنس 2022 بين 27 يونيو و10 يوليو.

ويسعى نادال لمواصلة مسيرته الرائعة على الرغم من مخاوف الإصابة بعد سحق النرويجي كاسبر رود بنتيجة 6/3 و6/3 و6/0 ليعزز رقمه القياسي بحصد اللقب 14 في فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأحد.

وفاز نادال، الأفضل على الإطلاق على الملاعب الرملية، في 11 شوطا متتاليا في المجموعتين الثانية والثالثة ليعزز رقمه القياسي باللقب 22 في البطولات الأربع الكبرى متفوقا بلقبين على غريميه السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا.

وأبلغ نادال الجماهير في ملعب فيليب شاترييه ”لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، سأواصل القتال لمحاولة الاستمرار“.

كريم بنزيما عبر ستوري إنستغرام يُهنئ رافائيل نادال: "١٤" دوري أبطال أوروبا .. "١٤" رولان غاروس 😍 pic.twitter.com/WrXVuPyGFT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

وأضاف ”بالنسبة لي من الرائع أن ألعب هنا وسط دعمكم المذهل لي“.

ولم يواجه نادال مقاومة من رود المصنف الثامن عالميا الذي كان يكافح للبقاء في المباراة.

وسدد اللاعب الإسباني ضربات أرضية قوية ليجبر منافسه النرويجي على الركض في جميع أنحاء الملعب.

وقال نادال: ”شخصيا من الصعب جدا وصف شعوري الآن، إنه أمر لم يسبق أن واجهته من قبل، أن أكون هنا بعمر 36 عاما والمنافسة وخوض مباراة نهائية أخرى على أهم ملعب في مسيرتي“.

وفي يناير / كانون الثاني تعافى نادال، الذي احتفل بعيد ميلاده 36 يوم الجمعة، من تأخره بمجموعتين لينتصر على دانييل ميدفيديف ويحقق لقبه الثاني في أستراليا المفتوحة.

وقبل ذلك بشهرين، كان نادال يفكر في الاعتزال بعد عودة إصابة في القدم والتي أزعجته لفترات طويلة في مسيرته وأجبرته على الغياب عن أغلب موسم 2021 ومن بين ذلك ويمبلدون والأولمبياد وأمريكا المفتوحة.

ووصل نادال إلى باريس بصحبة طبيبه الخاص لمساعدته خلال البطولة على الرغم من الإصابة.

فينيسيوس جونيور عبر تويتر يحتفل بتتويج نادال بلقب رولان غاروس: من باريس مجددا الرابعة عشر.. مبروك نادال.. هلا مدريد نحن رقم واحد. pic.twitter.com/Nwh1JynwCZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

وتابع اللاعب الإسباني ”لو لم تجد الدعم من فريقك خاصة في اللحظات الصعبة التي مررنا بها فيما يتعلق بالإصابة لما حققت كل هذا لأنني كنت سأعتزل قبل فترة طويلة“.

وأحرز نادال ألقاب رولان غاروس أعوام: 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2017 و2018 و2019 و2020 و2022.

وبفوزه باللقب تخطى نادال، الذي أتم 36 عاما يوم 3 يونيو، اللاعب أندريس جيمينو، وبات الإسباني أكبر لاعب يتوج برولان غاروس في التاريخ.

وكان جيمينو يتصدر القائمة بعمر 34 عاما و10 شهور في عام 1972، بحسب موقع رابطة اللاعبين المحترفين.