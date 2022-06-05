نادال يقهر كاسبر رود ويتوج ببطولة رولان غاروس للمرة الـ14

تُوِّج الإسباني رافاييل نادال (المصنف الخامس عالميا) ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود (المصنف الثامن)، اليوم الأحد، في المباراة النهائية بنتيجة 3/0.

وفاز نادال 6/3 و6/3 و6/0 ليتوج ببطولة رولان غاروس للمرة الـ14 في التاريخ، وهو أكثر لاعب تتويجا بالبطولة، يليه البرازيلي غوستافو كويرتن بـ4 ألقاب ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقبين مع الإسباني سيرجي بروغيرا.

نادال يحقق لقب بطولة رولان غاروس للمرة 14 في تاريخه.. ليرفع عدد بطولات الجراند سلام التي حققها إلى (22) في مسيرته كأكثر لاعب تحقيقا للبطولات الكبرى 😍 pic.twitter.com/HiYQ9PRJOk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

وكاسبر رود أول لاعب نرويجي يصعد إلى المباراة النهائية في رولان غاروس.

وأحرز نادال ألقاب رولان غاروس أعوام: 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2017 و2018 و2019 و2020 و2022.

وقد تكون هذه المواجهة الأخيرة لنادال في ملاعب التنس، حيث تردد أنه قد يعتزل بعد ختام رولان غاروس؛ فاللاعب البالغ من العمر 36 عامًا يعاني من إصابة بمتلازمة مولر وايس، وهو مرض يسبب تشوها في عظام القدم.

وبفوزه باللقب تخطى نادال، الذي أتم 36 عاما يوم 3 يونيو، اللاعب أندريس جيمينو، وبات الإسباني أكبر لاعب يتوج برولان غاروس في التاريخ.

وكان جيمينو يتصدر القائمة بعمر 34 عامًا و10 شهور في عام 1972، بحسب موقع رابطة اللاعبين المحترفين.

ويملك نادال سجلا تاريخيا في رولان غاروس بتحقيق 112 فوزا مقابل 3 خسائر فقط.

ويملك نادال 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، ويتقدم بلقبين على أقرب منافسيه في هذا الرقم القياسي.