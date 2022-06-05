WWE.. الموعد والقنوات الناقلة لعرض "هيل إن سيل 2022" للمصارعة الحرة

قد لا يكون (هيل إن سيل) WWE Hell in a Cell 2022 أكبر عروض شركة المصارعة الحرة للمحترفين WWE، ولكن لديه فرصة ليكون لا يُنسى مع بعض التنقلات الرئيسية بين المصارعين.

وسيكون ”هيل إن سيل 2022″، ثاني حدث مباشر منذ راسلمانيا 38 وسيقام الليلة في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية (يوم الاثنين القادم الساعة 3 فجرا بتوقيت السعودية) وسيتم بثه عبر Peacock في الولايات المتحدة وشبكة WWE دوليًا.

سيث رولينز ضد كودي رودز

وعلى الرغم من أنه لن يتم الدفاع عن بطولة WWE أو بطولة ”يونيفرسال“ في هذا الحدث، إلا أن المخاطر كبيرة حيث سيلعب سيث رولينز مع كودي رودز للمرة الثالثة.

ودخل هذا الثنائي في منافسة شرسة منذ عودة كودي في راسلمانيا 38، حيث تغلب كودي الذي يشتهر بلقب ”الكابوس الأمريكي“ على رولينز في كل من المباريات والأحداث الحية التي أقاموها حتى الآن، ومن المرجح أن ينتهي التنافس بينهما، يوم الاثنين.

بيانكا بلير وبيكي لينش وأسوكا

وستدافع بيانكا بلير عن بطولة السيدات ضد بيكي لينش وأسوكا، وكان في وقت سابق من المفترض أن تواجه أسوكا منافستها بلير في مباراة فردية في راو هذا الأسبوع، وقد فازت بيكي البطلة السابقة ليخوض الثلاثي مواجهة جماعية بينهم.

نتائج ريسلمانيا 38: رومان رينز يصعق بروك ليسنر ويحقق لقبي اليونيفرسال وWWE (فيديو) https://t.co/r5c2Oez8pe pic.twitter.com/m8X5DG5if4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 4, 2022

بوبي لاشلي ضد أوموس وMVP

ومع اقتراب هذا العرض زادت الإثارة خلال عرض راو الأخير، وعلى رأس أحداث العرض المثيرة كانت لحظة توقيع عقد النزال بين بوبي لاشلي والثنائي أوموس وMVP، وشهد العرض أيضا العديد من النزالات والأحداث المثيرة.

كيفن أوينز ضد إيزيكيل

رحلة أوينز لإثبات أن إيزيكيل ليس شقيق إلياس الأصغر، ولكن إلياس نفسه كان له نتائج عكسية في كل خطوة، حيث لم تنجح اختبارات الحمض النووي وبرامج كشف الكذب في الكشف عن الحقيقة، كل هذا قاد أوينز لتحدي إيزيكيل في مباراة (هيل إن سيل 2022).

بطولة الولايات المتحدة – أوستين ثيري ضد مصطفى علي

تم اختيار ثيري كقصة نجاح من قبل فينس ماكماهون، رئيس شركة WWE، كان مصطفى علي صريحًا في مطالبه بأن تسمح له الشركة بالرحيل، لكن من الرائع أن نرى علي مرة أخرى في المنافسات ولكن من الصعب التخلص من الشعور بأن ذلك كان ضرورة وليس اختيارا من علي.

فين بالور وأيه جيه ستايلز وليف مورغان ضد جدجمنت داي

كان جدجمنت داي مستقرا لكن WWE وضعته في هذه المجموعة الجديدة وفي بناء هذا التنافس مع بالور وستايلز ومورغان، لديهم فرصة لتأسيس جدجمنت داي كقوة حقيقية، بالنظر إلى رغبتهم في استخدام التكتيكات المخادعة وإمكانية تقديم عضو جديد يساعد في إمالة الأشياء لصالحهم، فهناك العديد من الطرق لتحقيق فوز لا يضر الوجوه بشكل مفرط.